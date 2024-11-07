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李強會緬甸軍政府領袖：願深化雙方戰略合作

中央社／ 台北7日電

中國國務院總理李強昨日下午在昆明會見緬甸軍政領袖敏昂萊。這是軍政府自2021年發動政變奪權以來首度訪中。李強表示，中方將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願和緬方增進政治互信，深化戰略合作。

敏昂萊（Min Aung Hlaing）在昆明出席為期2天的「大湄公河次區域經濟合作」（Greater MekongSubregion, GMS）峰會，這個合作機制的會員國包括中國、緬甸、泰國、寮國、越南與柬埔寨6國。

中國官媒新華社報導，李強表示，中緬建交70多年來，經歷國際風雲變幻的考驗，不斷穩定向前發展。特別是2020年中國國家主席習近平歷史性訪問緬甸，中緬關係進入構建命運共同體的新時代。

他說，中方將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願和緬方不斷鞏固增進政治互信，深化戰略合作，攜手應對挑戰，推動兩國命運共同體建設走深走實，更好造福兩國人民。

李強指出，中方支持緬方推進政治和解與轉型進程，願和緬方在高質量共建「一帶一路」框架下，穩步推進中緬經濟走廊建設。雙方要加強教育、文化、旅遊等領域合作和地方交往，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪活動，維護兩國民眾切身利益。

根據新華社報導，敏昂萊表示，2020年習近平歷史性訪緬，將兩國關係提升為緬中命運共同體。緬方期待以明年兩國建交75週年為契機，深化雙邊經貿、投資、農業、減貧、民生等領域務實合作。

敏昂萊訪中正值軍政府遲遲未能平息本地武裝衝突之際。幾個緬甸少數民族武裝抵抗團體和「人民防衛部隊」（People's Defence Forces）紛紛採取行動、反抗軍政府奪權。

敏昂萊 李強 緬甸

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