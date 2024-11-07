美選後中共對台政策走向 陸委會：仍將對台複合性施壓

美國大選結果已揭曉，前總統川普將重返白宮。針對中國大陸後續可能作為，陸委會研判，陸方仍將與美新政府保持溝通互動、管控分歧，尋求有利於維穩的外部環境；對台方面，仍將延續「促融、促統、 反獨、反介入」之基調，並加大對台複合性施壓。

立法院外交及國防委員會7日邀請外交部部長林佳龍、陸委會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢，陸委會副主委梁文傑出席。

陸委會書面報告指出，近年來中共持續加大「銳實力」對外滲透與軍事擴張，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，對於區域和平穩定與全球民主價值都已造成嚴重挑戰。鑒於遏制威權中國對於民主國家的影響與危害，已是獲得美國民意高度支持的跨黨派共識，「無論美國大選結果為何，美方在政治、軍事、經濟及關鍵科技等領域強化對中圍堵，維持全球領導地位，對中長期競爭政策立場應不致改變」。

中美關係方面，陸委會指出，疫後中共經濟衰頹，民怨四起，「社會火山」蓄勢待發，內部治理問題積重難返，已危及中共政治安全。為因應選後美方可能對中進一步發動 「貿易戰」，中方近期積極推出相關政策，試圖挽救經濟以確保政治安全，因此亟需維繫穩定之美中關係。

陸委會表示，中共外長王毅於今年8月會晤美國白宮安全安顧問蘇利文時，即表明中方對美政策維持高度連貫性，致力中美關係穩定、健康、可持續發展目標不變。「研判中方於美國選後，仍將與美新政府保持溝通互動、管控分歧，尋求有利於維穩的外部環境」。

至於美選之後，兩岸關係走向如何？陸委會指出，由於美中長期競爭之格局不致改變，因此中共仍將依照2022年第十九屆六中全會所提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，延續「促融、促統、反獨、 反介入」之既有對台政策基調，以「軟硬兩手」操作策略對台統戰滲透，續推「兩岸融合發展」，同時亦將加大對台軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、灰色地帶侵擾及認知作戰等複合性施壓，企圖迫使我方接受其設定之「一中」政治框架。

陸委會表示，台灣位處第一島鏈戰略位置與世界民主防線最前沿，面對中共與日俱增的壓迫，政府有團結國人，共同抵禦侵略併吞，守護民主台灣的決心。政府將秉持「四個堅持」，積極落實「和平四大支柱行動方案」，捍衛自由民主價值，同時呼籲北京當局應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，與台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作雙贏之道。

陸委會表示，未來政府將持續密切觀察美中關係及兩岸情勢變化，審慎應處，深化與包括美國在內的全球民主國家合作，共同守護台海及區域和平穩定。