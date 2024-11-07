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CNN：知情人士透露 習近平致電川普表示祝賀

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
CNN報導大陸國家主席習近平已致電川普表示祝賀。圖為2019年川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在日本大阪G20峰會合影。（路透資料照片）
CNN報導大陸國家主席習近平已致電川普表示祝賀。圖為2019年川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在日本大阪G20峰會合影。（路透資料照片）

美國有線電視網CNN報導，據兩位知情人士透露，周三，習近平在電話中向當選美國總統的川普表示祝賀。

CNN是在報導一則各國領導人紛向川普致敬的報導中，夾帶了這一訊息。並且是將習近平與俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩等並列在川普曾公開表達欽佩的「獨裁者」的行列中。

報導稱，目前尚不清楚川普作為總統「公開欽佩的一些獨裁者」將如何或是否會表達他們的良好祝願。報導首先提及克里姆林宮發言人佩斯科夫的說法，佩斯科夫表示，普亭在川普第一個任期內曾試圖奉承（flattering）川普，並被川普視為朋友，但現在沒有計劃向他表示祝賀。

報導談到金正恩時則稱，如果川普仍然收到他所說的來自北韓獨裁者金正恩的「情書」，那麼兩人都沒有公開透露他們的信件。

報導接著說，也許川普現在必須培養的最重要的關係是跟中國的習近平的關係，他稱習近平是「我任期內的一個非常好的朋友」，但他與習近平的關係變得越來越緊張：川普在第一年與中國爆發了貿易戰。

自從川普上次執政以來，習近平透過會面和訪問加深了與普亭的關係，創造了一個的充滿活力的關係，並被拜登政府的官員認為可能挑戰美國權威。但報導隨即提到，知情人士透露，習近平在電話中對川普表示祝賀。

但報導說，當美國官員努力評估習近平近期是否對台灣有所計劃時，川普在上個月表示，大幅削減關稅和普遍的瘋狂行為相結合可能會阻止入侵。當被問及是否會使用軍事力量保護台灣時，川普告訴《華爾街日報》：「他尊重我，他知道我他媽瘋了。」

CNN 川普 美國 習近平

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