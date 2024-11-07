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大陸外交部深夜發文：對川普先生當選總統表示祝賀

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸外交部深夜表示祝賀川普。（圖／截自大陸外交部官網）
大陸外交部深夜表示祝賀川普。（圖／截自大陸外交部官網）

美國總統大選結果6日出爐，各國紛紛搶在第一時間祝賀當選人川普，對於大陸是否會祝賀，大陸外交部起初表示，「我們將按慣例處理有關事宜」，結果在6日深夜，大陸外交部進一步發文，強調「尊重美國人民的選擇，對川普先生當選總統表示祝賀」。

大陸外交部6日晚間11點30分在官網發布「外交部發言人就美國總統選舉結果答記者問」，以問答方式，對川普（Donald Trump）勝選作出上述表態。

美國有線電視新聞網（CNN）稍晚則引述未具名的消息人士說法指出，大陸國家主席習近平今天（美國時間6日）致電恭賀美國總統當選人川普勝選。

雖然大陸外交部已向川普表示祝賀，但目前北京官方尚未證實習近平本人已向川普發出賀電的相關消息。

大陸外交部發言人毛寧6日下午在記者會上，則是謹慎地表示，尊重美國人民的選擇，大陸對美政策一以貫之，將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係，她並拒絕回答關稅等「假設性問題」，對於賀電問題，當時她則強調結果正式宣布後，會按慣例處理。

上一次2020年11月3日美國大選舉行後，直到當年11月25日，習近平才致電拜登（Joe Biden），祝賀他當選美國總統。更上一次美國大選是2016年11月8日，當時在隔天習近平就向當選總統的川普致賀電。

外交部 川普 美國大選

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