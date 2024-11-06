川普回鍋 陸學者憂：恐再以台灣作為遏制中國的籌碼

川普將再度入主白宮，上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，雖然川普普可能不是從地緣政治角度來看待台灣問題，但要提防其鷹派的外交團隊還是會把台灣問題作為籌碼來遏制中國，繼續強化美台關係，支持台獨勢力，引發台海局勢及中美關係震盪。

川普競選期間曾指台灣應支付「保護費」以換取美國的軍援，並指責台灣「偷走」美國的半導體產業。他還曾表示，要保衛半個地球外的台灣有實際困難度，但也說「中國若入侵台灣，他會轟炸北京。」

對於川普上任後的中美關係，吳心伯6日接受香港星島日報訪問時作上述表示。

吳心伯早前接受上海界面新聞訪問時更預言，川普再次當選，美國新政府中的對華極端鷹派不僅會在經濟上推動與中國脫鉤，還會在安全問題上加劇與中國的對抗，包括在台灣問題上。

「這樣一來，中美關係在今後四年會出現大幅度波動，緊張升級、對抗加劇，甚至可能會出現重大危機。」

吳心伯進一步表示，川普執政後中美合作的空間也將大幅壓縮，合作議題將縮水，例如共同應對氣候變化。中美兩國之間的交往，無論是官方層面還是民間都會下降。

香港城市大學法學院教授王江雨則告訴星島日報，台灣會在三種場景中進入川普的視野：一是中美討價還價的「代價」，例如川普如果希望中國在某些方面讓步， 就會以增強和台灣關係相威脅，或者以犧牲台灣作為交易籌碼。

二是台灣要以某種方式支付保護費，例如購買更多美國的昂貴武器，或者其他向美國轉移支付的方式；三是台灣也會被要求向美國本土轉移更多的半導體生產能力。

星島日報指出，事實上，正是在川普上一次總統任內，台美官方互動持斷升溫。2016年12月2日，他曾接受時任總統蔡英文致電祝賀當選，這是1979年以來首次。2017年，川普也簽署《2018財年國防授權法案》，提及支持台灣派員赴美受訓、邀請台灣軍隊參與軍演等。

同樣在川普任內，2018年美國通過《與台灣交往法》，鼓勵「允許各級官員到台灣，會見對口官員」。在對台軍售方面，現任拜登政府至今對台軍售17次，總金額77.2億美元，川普任內則是11次，但金額高達183.4億美元。

美國智庫布魯金斯學會的報告則指出，川普的對台政策某程度上還受到其政府成員的影響，在其第一任期內不少閣員傾向親台。川普這次的副總統候選人范斯就認為，美國應該降低對烏克蘭的支持，優先考慮將更多的軍事重心轉移到協防台灣上。