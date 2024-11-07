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緬甸軍政府領袖會李強 動向受關注

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國務院總理李強（右）在昆明會見出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議的緬甸軍政府領導人敏昂萊（左）。新華社
大陸國務院總理李強（右）在昆明會見出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議的緬甸軍政府領導人敏昂萊（左）。新華社

緬甸軍政府領導人、國管委主席敏昂萊五日抵達大陸，開啟政變後首次訪陸，除了出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議等峰會，大陸總理李強與其會見時強調，將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願同緬方鞏固增進政治互信，深化全面戰略合作。

大湄公河次區域經濟合作領導人會議上一次實體舉行是在二○一八年三月，今年將在昆明登場，包含柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等五國領導人及亞洲開發銀行行長應邀參加，其中緬甸領導人在二○一九年後就未訪陸，同時也是二○二一年政變後首度訪陸。

李強昨日與敏昂萊會見時提到二○二○年大陸國家主席習近平歷史性訪問緬甸，強調大陸始終把發展對緬關係置於周邊外交的重要位置，將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願同緬方鞏固增進政治互信，深化全面戰略合作。敏昂萊則表示，緬方恪守一個中國原則，期待深化各領域合作，並將全力確保在緬陸方機構項目和人員安全。

據緬甸金鳳凰報消息，敏昂萊五日飛抵昆明後與大陸企業家座談，涉及電力項目、電動車等，並參觀無人機與機器人，當晚與雲南省委書記王寧會見時，強調為進一步推進緬甸與雲南雙邊合作，「需共同努力加快兩國邊境地區的穩定與和平」。

目前各國領導人已陸續抵達昆明，除了大湄公河次區域經濟合作領導人會議，還有第十屆伊洛瓦底江—湄南河—湄公河經濟合作戰略框架峰會、第十一屆柬寮緬越領導人峰會。

新加坡聯合早報援引一位匿名大陸學者分析指，大陸並非後兩個峰會的成員，這兩個峰會在大陸舉行可謂罕見，也反映了大陸推動中南半島各國協商與合作的影響力。大陸先前多次斡旋緬甸內戰，上述學者指，大陸在緬甸的核心利益是確保邊境安全及繼續推動「中緬經濟走廊」。

敏昂萊 李強 緬甸 習近平

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