緬甸軍政府領袖會李強 動向受關注

緬甸軍政府領導人、國管委主席敏昂萊五日抵達大陸，開啟政變後首次訪陸，除了出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議等峰會，大陸總理李強與其會見時強調，將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願同緬方鞏固增進政治互信，深化全面戰略合作。

大湄公河次區域經濟合作領導人會議上一次實體舉行是在二○一八年三月，今年將在昆明登場，包含柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等五國領導人及亞洲開發銀行行長應邀參加，其中緬甸領導人在二○一九年後就未訪陸，同時也是二○二一年政變後首度訪陸。

李強昨日與敏昂萊會見時提到二○二○年大陸國家主席習近平歷史性訪問緬甸，強調大陸始終把發展對緬關係置於周邊外交的重要位置，將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願同緬方鞏固增進政治互信，深化全面戰略合作。敏昂萊則表示，緬方恪守一個中國原則，期待深化各領域合作，並將全力確保在緬陸方機構項目和人員安全。

據緬甸金鳳凰報消息，敏昂萊五日飛抵昆明後與大陸企業家座談，涉及電力項目、電動車等，並參觀無人機與機器人，當晚與雲南省委書記王寧會見時，強調為進一步推進緬甸與雲南雙邊合作，「需共同努力加快兩國邊境地區的穩定與和平」。

目前各國領導人已陸續抵達昆明，除了大湄公河次區域經濟合作領導人會議，還有第十屆伊洛瓦底江—湄南河—湄公河經濟合作戰略框架峰會、第十一屆柬寮緬越領導人峰會。

新加坡聯合早報援引一位匿名大陸學者分析指，大陸並非後兩個峰會的成員，這兩個峰會在大陸舉行可謂罕見，也反映了大陸推動中南半島各國協商與合作的影響力。大陸先前多次斡旋緬甸內戰，上述學者指，大陸在緬甸的核心利益是確保邊境安全及繼續推動「中緬經濟走廊」。