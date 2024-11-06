強化與東協往來 大陸「世紀運河」2026年將完工

走進位於廣西欽州平陸運河青年樞紐施工現場，工程車往來穿梭，塔式起重機吊掛移動一批批建材，工人穿梭在龐大的施工現場。在大陸被比喻為「世紀運河」的平陸運河，其意義在於推動廣西、大陸西部地區與東協國家之間的發展，開闢出一條通往東協國家運距最短、最經濟便捷的通道。

平陸運河工程2019年以來被大陸列入「十四五」規劃和2035年遠景目標等重大規劃。該項目2022年3月正式立項，同年8月正式開工，預計建設工期52個月、投入人民幣727億元，於2026年底完成主體建設。運河規劃始於南寧平塘江口，經過欽州沿欽江進入北部灣，全長134.2公里，沿線設置馬道、企石和青年三大航運樞紐，可通過5,000噸級船舶。

大陸與東協之間的經貿往來在過去幾年加速發展，廣西作為大陸唯一與東協國家陸海相連的省份，平陸運河也被視為具有重要戰略意義的工程項目。大陸西南地區貨物若經平陸運河出海，比起原本從廣州港出海，可以縮短航程約560公里以上，以此促進東協、北部灣經濟區、成渝經濟區和粵港澳大灣區之間產業鍊和供應鏈的建構。

平陸運河集團工程管理部部長何俊輝在接受本報記者採訪時表示，目前整個運河工程涵括水利工程、公路橋梁、道路和水運等不同專業學科，全線施工的高峰期最多會達到3到4萬工人，投入船舶約有2,000艘，機械設備約4,000套。

問及平陸運河在完工後將能創造多大經濟規模，何俊輝表示，這方面數據不便透露，但提到該項工程能為周邊城鎮創造不少工作機會，以其中一處工程項目「馬道樞紐」來說，每年發放工資近人民幣100萬元，人數達1,000多人，「不用出去打工，就在家門口做工。」