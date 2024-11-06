川普可望重返白宮 北京學者：加大中國經濟下滑壓力

針對川普可望重返白宮，有中國官方智庫學者認為，中美貿易戰恐會進一步升級，一旦如此，中國經濟下滑的壓力將會更大。另有學者及媒體分析，未來美國壓制中國的重點將偏向經貿手段，但運用國際政治圍堵中國的力道恐將減弱。

星島日報報導，屬中國官方智庫的中國社科院美國研究所研究員房寧表示，川普（Donald Trump）再度當選美國總統，未來可預見中美貿易戰會進一步升級。一旦如此，中國經濟下行的壓力將更大。

香港新範式基金會總裁邵善波指出，川普較傾向從「實際利益」出發，目標是促使對經濟成長、就業、稅收有重要影響的產業回歸美國。因此，川普重返執政後，對中國打壓的重點應會偏向經貿、關稅等手段，且具體做法和政策力度較難預測。

南京大學國際關係學院教授朱鋒認為，川普重返白宮，美國市場保護主義和反自由貿易等「美國利益中心主義」的做法，會進一步強化。

至於經貿以外的手段，報導認為，雖然川普未來對中戰略打壓與遏制仍將持續，但可能使國際上圍堵中國的「統一戰線」力道減弱。

紐約時報日前分析，美國拜登（Joe Biden）政府努力加強與中國許多鄰國的聯盟，使中國日益感覺受到圍困，這些鄰國包括日本、韓國、菲律賓、印度及更重要的台灣。相形之下，川普對建立和維護國際聯盟的承諾要少得多。

前美國國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）認為，川普已經表明仍然不重視美國的國際友誼，且再次威脅要提高對盟友的關稅，讓盟友們為集體防衛支付更多費用。在沒有盟友的情況下，美國將獨自對抗中國。