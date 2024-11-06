快訊

川普勝選關鍵在這！七大搖擺州左右選情 看最近三次美國大選結果比較

美國兒少猥褻犯入境…傳入住桃機旁商旅 警到場撲空「人已北上」

低溫18度！明晚東北季風+銀杏颱風環流 雨炸北東且範圍擴大

遼寧一漁船翻覆9人失蹤 中國否認被日本船撞翻

中央社／ 台北6日電

遼寧一艘漁船被爆2日在中國海域遭一艘日本船隻撞翻，船上9人失蹤迄今，引發網路熱傳。中國官媒央視新聞今天報導，該漁船可能發生疑似碰撞後翻覆，網傳被日本船隻撞翻的消息不實。

據陸媒瀟湘新聞，有中國網友5日發布短影音稱，遼寧大連2日凌晨4時，自己親戚跟一艘貨船出海，被一輛日本籍船隻撞翻，「11個人、9個家庭，還沒撈上來」，引發網路熱傳。該網友在評論區稱事發在大連瓦房店市海域。

對此，央視新聞今天報導，遼寧海事局3日晚上7時49分發布一則航行警告，指渤海有一翻扣（翻覆）漁船在北緯39度52分、東經121度21.7分處，提醒過往船隻注意。

報導稱，從相關部門瞭解到，2日在大連長興島附近海域，一艘船籍港為遼寧盤錦的漁船發生翻扣，船上9人失蹤。根據現場初步判斷，該漁船可能發生了疑似碰撞後發生翻扣，具體原因正在調查，相關部門正在全力組織搜救工作。

報導說，目前，網路上傳播的該船被日本船隻撞翻的消息，為不實訊息。

陸媒上游新聞今天引述一名參與救援的工作人員稱，事發時間為2日凌晨，船上9人失聯，事發位置為海面的主航道內。根據現場情況推測，遇難船隻被另一艘貨輪撞到後發生翻扣。事發後，貨輪並未發現異常，繼續行駛。

大連瓦房店海事發展局工作人員下午表示，這艘船是在中國海域內被撞的。

據陸媒央廣網，現場救援人員稱9人失聯，被撞船隻可能是被另一艘船隻直接推倒，推完直接被壓過去了，所以沒有任何自救的時間。

日本 網路

延伸閱讀

日本朝野協商特別國會 包括會期天數等暫無共識

日本盛岡山車9日花蓮踩街 警加強周邊交管

高球／高協理事長王政松加強與各國合作 期許在亞洲高協占一席之地

賠上百億想省人事費…日本郵局新制午休1小時 民怨寄不了東西

相關新聞

北京何時向川普發賀電？毛寧：正式宣布後按慣例處理

美國前總統川普6日勝選，即將重返白宮執政，各國領導人紛紛在第一時間搶發賀電，對於北京方面何時會向川普發出賀電，大陸外交部...

回應菲律賓南海言論 陸外交部：對抗只會破壞地區穩定

菲律賓官員稱，菲律賓、美國和其他西方強權頻繁舉行聯合海軍演習，有助遏制中國在南海的「侵略性」行動。北京今天回應稱，在南海...

2公民遇襲受傷 陸外交部敦促巴基斯坦查案緝兇

中國外交部今天針對2名中國公民5日在巴基斯坦遇襲受傷表示，將敦促巴方全力救治傷員，抓緊查案緝兇，保障境內中國公民的生命安...

大陸國安部：涉密前員工被策反竊密判死 還連累同事坐牢

大陸國家安全部6日在微信公眾號發文，指出近年境外間諜情報機關有針對性地策反發展中方重要涉密單位人員，非法搜集竊取大陸國家...

全球5款來3款 殲35A、殲20、蘇57隱形戰機 珠海同台秀肌肉

第15屆珠海航展開幕在即，解放軍空軍在5日公開航展最大亮點殲35A戰機照片，殲35A、殲20及俄羅斯蘇57三款五代隱形戰...

山東艦再現蹤菲律賓海 今年已三進西太平洋 菲國演習反制

解放軍航母近期動作不少，繼10月下旬遼寧艦與山東艦首次編隊演練後，近日山東艦出現在菲律賓海，寫下今年第三度駛入西太平洋的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。