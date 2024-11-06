北京何時向川普發賀電？毛寧：正式宣布後按慣例處理

美國前總統川普6日勝選，即將重返白宮執政，各國領導人紛紛在第一時間搶發賀電，對於北京方面何時會向川普發出賀電，大陸外交部發言人毛寧則強調，正式宣布後，會按慣例處理。

大陸外交部發言人毛寧主持11月6日下午例行記者會，媒體就美國大選話題提問如果川普（Donald Trump）勝選，大陸會向他致賀電嗎？毛寧表示，「美國大選結果出台之後，正式宣布之後，我想我們會按慣例處理有關事宜」。

此外，毛寧也表示，美國的總統選舉是美國的內政，我們尊重美國人民的選擇。「關於你提到的關稅，我們不回答假設性的問題」。她重申大陸對美政策一以貫之，「將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係」。

公開資料顯示，上一次2020年11月3日美國大選舉行後，直到當年11月25日，大陸國家主席習近平致電拜登（Joe Biden），祝賀他當選美國總統。更上一次美國大選是2016年11月8日，當時在隔天習近平就向當選總統的川普致賀電。

中共官媒環球網報導，目前有多國領導人以在第一時間祝賀川普，包含以色列、法國、烏克蘭、英國、澳洲、印度，以及北約秘書長、歐盟執委會主席等人。

另據新華社，習近平在11月5日分別向波札那新當選總統波柯（Duma Boko）、斐濟新當選總統拉拉巴拉武（Naiqama Lalabalavu）致賀電。