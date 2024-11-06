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2公民遇襲受傷 陸外交部敦促巴基斯坦查案緝兇
中國外交部今天針對2名中國公民5日在巴基斯坦遇襲受傷表示，將敦促巴方全力救治傷員，抓緊查案緝兇，保障境內中國公民的生命安全。這是今年第3起在巴基斯坦的中國公民遇襲事件。
路透社報導，巴基斯坦5日發生槍擊案，一名私人警衛在喀拉蚩（Karachi）的一家製衣廠開槍，造成2名中國公民受傷。據醫院發言人說法，其中一人情況嚴重。
巴基斯坦外交部表示，槍擊事件是在與私人警衛發生爭執後發生的，案件仍在調查中，並與中國駐巴基斯坦使館保持密切聯繫。
澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，獲悉事件後，中國外交部啟動領事保護應急機制，指導駐喀拉蚩總領館開展應急處置，派員赴醫院探望傷員。並敦促巴方全力救治傷員，抓緊查案緝兇，確實保障在巴中國公民的生命安全。
毛寧表示，將繼續與巴方保持密切溝通，做好傷員救治、事件調查，以及在巴基斯坦境內中國公民的安全保護等工作。
據了解，這是今年第3起在巴基斯坦的中國公民遭遇襲擊案件。今年3月底，5名中國工程師在貝沙姆市（Besham）遭遇自殺式炸彈攻擊喪生；10月6日晚間中國企業車輛在喀拉蚩金納國際機場附近遭遇恐怖襲擊，已知有2名中國人員死亡。
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