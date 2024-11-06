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回應菲律賓南海言論 陸外交部：對抗只會破壞地區穩定

中央社／ 台北6日電
大陸外交部發言人毛寧。圖／路透社
大陸外交部發言人毛寧。圖／路透社

菲律賓官員稱，菲律賓、美國和其他西方強權頻繁舉行聯合海軍演習，有助遏制中國在南海的「侵略性」行動。北京今天回應稱，在南海炫耀武力、挑動對抗，只會加劇局勢緊張，破壞地區穩定。

據北京日報，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會針對菲國軍方官員今天對於南海的言論作了上述回應。

毛寧重申，「中國對南海諸島及其附近海域擁有主權，我們依據國內法和國際法維護自身的主權權益」。

她並表示，國家之間的防務和安全合作應當有利於地區的和平穩定，不應當針對第三方，更不應該損害第三方的利益，「在南海炫耀武力，挑動對抗，只會加劇局勢緊張，破壞地區穩定」。

近幾個月來，中國部署了海軍、海警艦艇和海上民兵部隊，以阻止菲律賓進入南海3個具有重要戰略意義的珊瑚礁和島嶼。

法新社引述菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天的談話表示，菲律賓、美國和其他國家今年舉行10次代號為「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合海上軍事演習，期間並未見到中方出現侵略性行為。

崔尼代在馬尼拉安全論壇場邊指出，「在多邊海上合作行動期間，沒有觀察到（中國人民解放軍）海軍、中國海警局或海上民兵採取脅迫性和侵略性行動」。

他指出，演習「前幾天、演習期間以及演習後幾天」，都處於平靜狀態。預計2025年可能舉行更多聯合海軍演習。

南海 毛寧 演習 菲律賓

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