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逾30名新疆哈薩克族人被捕 涉及官員作家學者

中央社／ 台北6日電

美媒披露，新疆近日逮捕逾30名哈薩克族人士，並指控叛國、分裂國家等罪名。被拘者包括政府官員、記者、作家及學者，致使新疆日報哈薩克語部幾乎陷入停擺，事件引發國際廣泛關注。

美國自由亞洲電台5日報導，哈薩克人權機構阿塔珠爾特（Atajurt）志工組織及多名哈薩克新疆移民透露，今年4月以來，新疆烏魯木齊、伊犁等地已有數十名哈薩克族官員、作家遭當局秘密拘押，包括電視台哈薩克語兒童節目部記者、新疆日報前記者及新疆自治區黨委宣傳部人員，幾乎都被指控分裂或叛國罪，但當局未公開具體原因。

報導說，新疆日報哈薩克語部因此幾近停滯。這次大規模逮捕行動顯示當局對哈薩克族知識分子的高度戒備。人權組織對此高度關注，指出拘捕行動涉及範圍廣、力度大。

據報導，許多被捕者的家屬至今未收到任何逮捕通知或法律文件，甚至不清楚能否申請律師協助。

阿塔珠爾特志工組織負責人別克扎提指出，該組織花費大量時間確認被捕者身分，並發現當局在追查一些哈薩克族人10多年前的行為。「從去年開始，我們陸續得知有文化知識的哈薩克族人被捕，大部分是退休的老幹部，有些被追溯到10多年前的言行，當時符合法律的出版內容，如今被指存在民族分裂思想」。

別克扎提認為，新疆當局試圖以此為藉口打壓有思想的哈薩克族文化菁英。

此事在哈薩克媒體中引起關注，多家媒體已加以報導，並在YouTube等平台廣泛傳播。

人權 新疆 法律

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