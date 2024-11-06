中國國家機關核心涉密人員 向境外洩密被判死刑

中國官媒央視新聞報導，中國一名張姓國家機關核心涉密人員，工作期間在個人USB隨身碟留存大量涉密資料，再向境外間諜情報機關洩密，提供了「大量絕密級、機密級國家秘密」，嚴重危害國家安全，被判死刑。

據央視6日報導，張某曾是中國某一國家機關核心涉密人員，在工作上掌握大量國家秘密。在交換文件數據的過程中，經常將單位的涉密USB與個人USB隨身碟混合使用，在個人USB中留存了大量涉密文件資料。但他離職後，並未及時向單位報告有關情況。

報導表示，在得知張某手中的USB存有大量涉密文件資料後，境外間諜人員李某某以「安排旅遊」、「體驗異國風情」等名，主動邀請張某前往境外當面交易。張某「性格軟弱、難以抵擋金錢誘惑」，被利用作間諜，也未向原單位審批報備下，私自出境與李某某見面。

報導又指，朱某是張某原工作單位的同事，張某離職後兩人仍經常聚會，原來是境外間諜情報機關指使張某的。而朱某在沒有防備下，將自己掌握的國家秘密和盤托出，甚至將參加涉密會議後私自留存的材料也提供給張某。

報導表示，中國國家安全機關偵查發現，張某向境外間諜情報機關提供了大量絕密級、機密級國家秘密，嚴重危害國家安全。

張某被依法判處死刑，剝奪政治權利終身，並被沒收個人全部財產；朱某也被依法判處有期徒刑6年。