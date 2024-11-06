「川普概念股」川大智勝6日午後開盤漲停

美國總統大選開票中，共和黨候選人川普重返白宮在望。被大陸股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝，6日午後開盤漲停，報人民幣23.42元，成交額近人民幣14億元（新台幣63億元）。

川大智勝因諧音緣故，成為A股另類川普概念股。川大智勝從事的主要業務包括民航、軍航空管指揮控制系統開發、軟體開發和服務、高速高精度三D照相機的小規模試產。

值得一提的是，川大智勝近期發布2024年第3季財報顯示，新進十大流通股東中，摩根史坦利持有127.4萬股，占流通股比例0.61%，成為川大智勝的第8大流通股股東。

瀟湘晨報報導，在2016年川普參選美國總統以來，川大智勝的股價，就與川普競選活動緊密相關。尤其川普當選美國總統後的首個交易日，川大智勝在盤中幾近漲停；2020年美國大選期間，川普選票領先時，川大智勝的股價也接連上漲。

今年6月，美國總統大選首次辯論舉行，川普表現較佳，川大智勝再度獲得股民關注，當天漲停。7月13日川普在賓州競選集會上遭遇槍擊事件後，川大智勝又再次漲停。

由於民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的關係，另一家A股上市的浙江杯壺製造商哈爾斯受到股民關注。該公司股價6日短線跳水跌超7%，成交額超過人民幣6億元。