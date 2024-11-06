快訊

終結賀錦麗逆轉希望！川普自行宣布當選 喊話粉絲：要開始幫助我們的國家癒合

影／北檢追京華城案 今約談蔡壁如等3人作證

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

「川普概念股」川大智勝6日午後開盤漲停

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國總統大選開票中，共和黨候選人川普重返白宮在望。被大陸股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝，6日午後開盤漲停，報人民幣23.42元。（圖／新浪財經截圖）
美國總統大選開票中，共和黨候選人川普重返白宮在望。被大陸股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝，6日午後開盤漲停，報人民幣23.42元。（圖／新浪財經截圖）

美國總統大選開票中，共和黨候選人川普重返白宮在望。被大陸股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝，6日午後開盤漲停，報人民幣23.42元，成交額近人民幣14億元（新台幣63億元）。

川大智勝因諧音緣故，成為A股另類川普概念股。川大智勝從事的主要業務包括民航、軍航空管指揮控制系統開發、軟體開發和服務、高速高精度三D照相機的小規模試產。

值得一提的是，川大智勝近期發布2024年第3季財報顯示，新進十大流通股東中，摩根史坦利持有127.4萬股，占流通股比例0.61%，成為川大智勝的第8大流通股股東。

瀟湘晨報報導，在2016年川普參選美國總統以來，川大智勝的股價，就與川普競選活動緊密相關。尤其川普當選美國總統後的首個交易日，川大智勝在盤中幾近漲停；2020年美國大選期間，川普選票領先時，川大智勝的股價也接連上漲。

今年6月，美國總統大選首次辯論舉行，川普表現較佳，川大智勝再度獲得股民關注，當天漲停。7月13日川普在賓州競選集會上遭遇槍擊事件後，川大智勝又再次漲停。

由於民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的關係，另一家A股上市的浙江杯壺製造商哈爾斯受到股民關注。該公司股價6日短線跳水跌超7%，成交額超過人民幣6億元。

人民幣 川普 美國大選

延伸閱讀

史上最貴總統選舉！川普、賀錦麗共花超過1,100億元 近半數是廣告費

川普當選美國第47屆總統 專家：商用不動產展望樂觀

川普自行宣告勝利：已拿下267票，在關鍵搖擺州擊敗賀錦麗

最關鍵的角色...祝賀川普當選 朱立倫曝「盼台美更密切合作」

相關新聞

擔憂川普加劇中美貿易緊張形勢 人民幣、港股急跌

美國總統大選6日開票過程也導致大陸匯市與陸港股市波動，人民幣對美元周三更出現重貶，主要是市場擔心川普當選後將導致中美貿易...

「川普概念股」川大智勝6日午後開盤漲停

美國總統大選開票中，共和黨候選人川普重返白宮在望。被大陸股民稱為「川普概念股」的A股上市公司川大智勝，6日午後開盤漲停，...

離岸人民幣跌破7.17 大陸國有大行傳出手阻貶

2024年美國大選計票正如火如荼進行中。隨著川普拿下多個州，美元擴大漲幅，離岸人民幣6日早盤大幅震盪，最新跌破7.17，...

大陸Mini LED電視逆勢崛起 第3季銷量激增6.4倍

根據洛圖科技（RUNTO）發布的線上監測報告，2024年第3季，大陸智慧電視市場經歷銷量下滑，共計售出364.8萬台，年...

川普開票領先令港股受壓 恆指午盤下跌547點

美國總統大選投票結束，共和黨候選人川普在開票中持續領先的消息傳來，對香港股市造成一定壓力，恆生指數早上一度下跌約600點

瞄準石油資金 大陸在沙烏地阿拉伯發行國債

瞄準石油資金，大陸將在沙烏地阿拉伯發行國債，規模不超過20億美元（新台幣648億元）。大陸透過交易所交易基金（ETF）相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。