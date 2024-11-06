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擔憂川普加劇中美貿易緊張形勢 人民幣、港股急跌

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
共和黨候選人川普勝券在握，人民幣匯率與港股承壓，市場擔心川普當選加劇貿易緊張局勢。 （美聯社）
共和黨候選人川普勝券在握，人民幣匯率與港股承壓，市場擔心川普當選加劇貿易緊張局勢。 （美聯社）

美國總統大選6日開票過程也導致大陸匯市與陸港股市波動，人民幣對美元周三更出現重貶，主要是市場擔心川普當選後將導致中美貿易緊張局勢加劇。

彭博報導，離岸人民幣兌美元匯率跌幅高達1.2%，為2022年10月以來的最大跌幅。在香港上市的大陸股票首當其衝，恒生指數一度下跌超過3%。恒指低開215點，報20,791，但隨著川普選情佔優，大盤跌幅擴大，最多跌636點，低見20,370。

受美大選影響，全球外匯市場波動劇烈，主要非美貨幣紛紛下跌。離岸人民幣大跌超過660個基點，至7.1658元，在岸人民幣即期大跌逾400個基點，至7.15關口。

而大陸A股則在財政政策刺激扶持訊號下相對堅挺。Ａ股三大指數6日收盤微跌，滬指跌0.09%，深成指跌0.35%，創業板指跌1.05%

彭博引述野村控股亞太股票策略師賽斯（Chetan Seth）說分析稱，如果市場察覺川普獲勝，「我們感覺是恒生指數和中國股市指數很有可能在當天收盤時下跌2%至3%，初期的反射反應（knee-jerk reaction）會更加強烈，直到中國採取更強有力的政策反應。」

上海思睿集團合伙人兼首席經濟學家洪灝認為，無論誰獲勝，全球股市都可能上漲。但他也指出，對大陸股市來說，「我認為川普代表著近期風險，因為關稅即將到來。雖然他願意談判，但風險也隨之增加。」

信報有評論指出，川普先前曾豪言有信心極速解決俄烏戰爭，對油價或造成壓力，同時其經濟政策或引發通膨，屆時或有礙美國減息周期，若然減息剎停，對陸港股不利。

路透引述消息人士透露，大陸國有大行6日早盤在境內即期市場賣出美元，緩解人民幣急跌走勢。有市場人士認為，川普當選祭出貿易保護主義，中國與墨西哥會是重災區。

人民幣 川普 指數

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