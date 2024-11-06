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中國多舉措振興經濟 上海美國商會盼刺激消費政策

中央社／ 上海6日電

為了振興經濟，中國近期發布了一系列的刺激政策。上海美國商會會長鄭藝指出，過去一段時間中國推出的政策對於鼓舞經濟是有效的，希望接下來能有更多有關刺激消費的政策發布。

上海美國商會會長鄭藝今天出席上海美國商會在第7屆中國國際進口博覽會的相關活動，並接受台灣媒體聯訪。

對於近期中國經濟情勢，以及一系列的刺激政策，鄭藝指出上海美國商會及會員企業相當關注中國消費端未來的發展與復甦。

他說，許多人都認為消費不足是信心問題，中國不少的民眾50%、60%的資產是在房產裡，房地產價格波動可能對於信心會帶來影響，畢竟從住房、教育、醫療、養老都是很大的成本。在這種情況之下，民眾在消費方面就會變得比較謹慎。

他說，為了振興經濟，中國過去一輪稅收、貨幣、財政的政策，來的很即時也很有效，希望中國政府能夠繼續發布刺激經濟的措施，特別是消費端政策與財政方面的政策，直接幫助消費者。例如最近的兩新政策（設備更新、以舊換新），就很好，希望之後有更多的政策刺激消費，讓消費者願意出來消費。

上海 美國

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