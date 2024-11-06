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WSJ：中國不會推「火箭筒式」刺激計畫 至少今年不會

中央社／ 台北6日電

市場近日傳出北京考慮批准發行人民幣10兆元債券以提振經濟，但華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，中國不會推出「火箭筒式」的刺激計畫，至少今年不會。

華爾街日報4日報導，有關中國政府將如何採取刺激措施提振經濟的細節很少，一些投資者猜測，美國總統大選可能會促使北京祭出市場期待的「大招」。

報導引述參與政策討論的人士透露，上述想法只是一廂情願，中國政府不會出「大招」，至少今年不會。

參與政策討論的人士表示，雖然美國未來4年對中政策可能影響中國經濟軌跡，但北京今年刺激方案的關鍵內容已經確定，只待本次人大常委會會議正式批准。

華爾街日報指出，中國政府正在討論美國大選可能如何影響中國市場情緒。消息人士透露，北京擔心川普重新執政，相對來說，川普的對手賀錦麗對中國雖也強硬，但較可預測。

路透社稍早前引述知情人士報導，北京考慮在未來幾年發行逾10兆元債券，以提振經濟。若川普勝出，中國可能考慮宣布更強有力的財政刺激方案。

另有外電報導，北京考慮允許地方政府發行總規模高達6兆元的地方政府債，以進一步置換並化解隱形債務壓力。

南華早報日前報導，此前中國央行宣布一系列較市場期待大的貨幣寬鬆政策，包括降息降準，陸股在激勵下一度大幅反彈，這讓市場預期中國政府將會推出如同2008年的4兆刺激經濟措施。

高盛經濟學家表示，川普若勝選，中國政府將面臨更多貿易戰壓力，在這種情況下，北京的財政刺激規模可能更大；野村證券分析師陸挺則認為，若川普勝選，中國財政刺激力度可能比當前的計畫增加10%至20%。

有分析說，地方政府可能會獲得6兆元資金用於債務再融資。若實際規模低於這一數字，市場可能會失望，因為即使是6兆元，也僅約占地方政府未償還債務總額的10%。

北京 華爾街日報

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