大陸國安部：涉密前員工被策反竊密判死 還連累同事坐牢

大陸國家安全部6日在微信公眾號發文，指出近年境外間諜情報機關有針對性地策反發展中方重要涉密單位人員，非法搜集竊取大陸國家秘密。一名曾是某國家機關核心涉密人員的張某，在離職後成為拉攏策反目標，最終因向境外間諜情報機關提供了大量絕密級秘密而被判死刑。

而未有防備且將國家秘密托出的同事朱某，則被依法判處有期徒刑六年。

案情表示，境外間諜人員李某某，得知張某手握大量涉密文件後，主動邀請張某到境外當面交易。張某當時顧慮未過「脫密期」而未立即答應，但在對方「安排旅遊」、「體驗異國風情」等理由下漸漸卸下防備，未向原單位審批報備就私自出境前往A國與對方見面。

不過見面後對方態度大轉變，不僅直接扣下張某攜帶的USB和所有個人物品，還以「終身監禁」等威脅恐嚇張某，限制人身自由，迫使簽下「合作協議」。

張某唯有按要求履行「合作」，並在接受對方的培訓後，成為境外間諜情報機關的竊密黑手，並多次向仍在原單位任職、關係要好的同事朱某刺探國家秘密。

朱某面對張某的「噓寒問暖」和「熱情款待」而未有過多防備，將工作上接觸到的國家秘密、涉密會議內容等和盤托出。

經國安機關調查，張某向境外間諜情報機關提供大量絕密級、機密級國家秘密,嚴重危害國家安全，最終被依法判處死刑，剝奪政治權利終身並處沒收個人全部財產；朱某被依法判處有期徒刑六年。