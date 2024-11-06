共軍山東艦在菲律賓海出現 今年第3次進入西太平洋

中國媒體觀察者網報導，根據日本方面的訊息，共軍航艦山東艦4日出現在呂宋島以東海域的菲律賓海，並進行了艦載戰鬥機和艦載直升機的起降訓練。此次是山東艦今年第3次進入西太平洋。

觀察者網5日報導，根據日本防衛省統合幕僚監部4日夜間發布消息，中國海軍山東艦航空母艦戰鬥群4日出現在宮古島以南720公里海域，即呂宋島以東海域的菲律賓海，並進行了艦載戰鬥機和艦載直升機的起降訓練。

日本海上自衛隊發現的隨行艦包括055型飛彈驅逐艦延安艦和052D型飛彈驅逐艦湛江艦，日方出動駐地在橫須賀的第11護衛隊群「夕霧」號飛彈驅逐艦伴隨監視。

報導表示，今年是中國海軍航艦編隊活動大年，此次也是山東艦今年第3次進入西太平洋。

美軍航空母艦「喬治華盛頓號」近日也在關島附近海域出現，並將在本月中下旬進入美國海軍位於橫須賀市的橫須賀基地展開二度部署。