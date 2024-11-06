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回擊加韓2+2聯合聲明 陸駐加使館：台灣問題不容任何外來干涉

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐加大使館回應加拿大與韓國2+2會談聯合聲明。圖為加拿大外長趙美蘭與韓外長趙兌烈在2+2會議期間會見。 趙美蘭X帳號
大陸駐加大使館回應加拿大與韓國2+2會談聯合聲明。圖為加拿大外長趙美蘭與韓外長趙兌烈在2+2會議期間會見。 趙美蘭X帳號

對於加拿大外交部發布《加拿大-韓國外交與國防（2+2）部長級會議聯合聲明》涉及台灣及南海的表態，中國大陸駐加拿大大使館發言人發表談話駁斥道，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。他並稱，南海的航行和飛越自由不存在任何問題。

日前發布的這份聯合聲中指出，加拿大和韓國重申，我們繼續倡導整個印太地區的和平與穩定。 反對任何單方面改變印太現狀的企圖。兩國重申，維護台海和平穩定對於國際安全與繁榮不可或缺。兩國並表示支持基於包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法的全球海洋秩序。我們對南海事態發展表示關切，強調根據《聯合國海洋法公約》維護南海和平、安全、穩定以及航行和飛越自由的重要性。

大陸駐加大使館發言人表示，聯合聲明公然對台灣、南海等涉及中國核心利益問題指手畫腳，渲染緊張局勢。中方對此強烈不滿、堅決反對。

他說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。當前台海和平穩定的最大挑戰來自「台獨」分裂活動和外部勢力幹擾破壞。如果有關國家真的關心台海和平穩定，就應該切實恪守一個中國原則，旗幟鮮明反對「台獨」分裂勢力。

發言人表示，南海局勢現保持整體穩定。中方堅持與直接當事國透過對話協商妥善管控分歧，本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。同時，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一，南海的航行和飛越自由不存在任何問題。中方敦促域外國家切實尊重域內國家透過談判解決爭議的努力，停止搬弄是非。

加拿大 台海

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