回擊加韓2+2聯合聲明 陸駐加使館：台灣問題不容任何外來干涉
對於加拿大外交部發布《加拿大-韓國外交與國防（2+2）部長級會議聯合聲明》涉及台灣及南海的表態，中國大陸駐加拿大大使館發言人發表談話駁斥道，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。他並稱，南海的航行和飛越自由不存在任何問題。
日前發布的這份聯合聲中指出，加拿大和韓國重申，我們繼續倡導整個印太地區的和平與穩定。 反對任何單方面改變印太現狀的企圖。兩國重申，維護台海和平穩定對於國際安全與繁榮不可或缺。兩國並表示支持基於包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法的全球海洋秩序。我們對南海事態發展表示關切，強調根據《聯合國海洋法公約》維護南海和平、安全、穩定以及航行和飛越自由的重要性。
大陸駐加大使館發言人表示，聯合聲明公然對台灣、南海等涉及中國核心利益問題指手畫腳，渲染緊張局勢。中方對此強烈不滿、堅決反對。
他說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。當前台海和平穩定的最大挑戰來自「台獨」分裂活動和外部勢力幹擾破壞。如果有關國家真的關心台海和平穩定，就應該切實恪守一個中國原則，旗幟鮮明反對「台獨」分裂勢力。
發言人表示，南海局勢現保持整體穩定。中方堅持與直接當事國透過對話協商妥善管控分歧，本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。同時，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一，南海的航行和飛越自由不存在任何問題。中方敦促域外國家切實尊重域內國家透過談判解決爭議的努力，停止搬弄是非。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言