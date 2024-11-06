山東艦現蹤菲律賓海 今年第三度進入西太平洋

共軍航母近期動作不少，繼十月下旬遼寧艦與山東艦首次編隊演練後，近日山東艦出現在菲律賓海，寫下今年第三度駛入西太平洋的紀錄，同時美國華盛頓號航母也抵達關島並在附近活動。

據觀察者網消息，日本防衛省統合幕僚監部四日晚間指，當天山東艦航母戰鬥群出現在宮古島以南七二○公里海域，即呂宋島以東海域的菲律賓海，並進行艦載戰鬥機和艦載直升機的起降訓練。日本海上自衛隊發現隨行艦隻包括055型飛彈驅逐艦延安艦和052D型飛彈驅逐艦湛江艦，日方出動駐地在橫須賀的夕霧號飛彈驅逐艦伴隨監視。

消息指，這是山東艦繼今年七月和八月後，第三度進西太平洋進行遠洋訓練。除了山東艦外，中共空軍也出島鏈活動，我國防部三日起表示陸續偵獲中共殲-16、轟-6及空警-500等各型共軍主、輔戰機數十個架次以上出海，飛越海峽中線及其延伸線，經由我方南部及東南空域，飛往西太平洋進行「遠海長航」訓練。

同時，美軍華盛頓號航母近日也出現在關島附近海域，目前正值該航母第二次在橫須賀基地進行「前進部署」。

上一次是二○○八年華盛頓號航母替代了小鷹號，成為第一艘部署在橫須賀基地的核動力航空母艦，二○一五年被雷根號航母接替，隨後在亞太執行過幾次部署。