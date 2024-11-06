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赴湖北視察傘兵 習近平：提高「空降作戰」能力

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳政錄／綜合報導
中共總書記習近平（前）四日在湖北視察空降兵部隊（傘兵），並要求全面提高空降作戰能力，以及增強備戰打仗意識。 圖／擷取自新聞聯播
中共總書記習近平（前）四日在湖北視察空降兵部隊（傘兵），並要求全面提高空降作戰能力，以及增強備戰打仗意識。 圖／擷取自新聞聯播

中共總書記習近平四至五日赴湖北視察，央視昨晚報導，習近平四日在空降兵部隊（傘兵）視察時，要求全面提高空降作戰能力，以及增強備戰打仗意識，把軍事鬥爭準備抓得又緊又實。

習近平視察時稱，空降兵部隊在共軍力量體系和作戰體系中具有特殊重要作用，要落實空軍轉型建設要求，全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設強大的現代化空降兵部隊。

他視察空降作戰和保障裝備、空降兵軍軍史館，要求強化作戰需求牽引，加強空降裝備標準化、系列化、通用化建設和實戰化運用，構建新型空降裝備體系。並讚許該軍「革命戰爭年代歷經戰火硝煙洗禮，『抗美援朝戰爭』（韓戰）上甘嶺戰役中打出了國威軍威」。

在聽取工作彙報後，習近平強調，要把握現代戰爭空降力量運用特點和規律，更新空降作戰思維理念，創新作戰樣式和兵力運用方式，把空降兵部隊獨特優勢發揮好。要抓好基礎訓練和重難點課目專攻精練，立足複雜困難條件加強全要素、成體系、項目化訓練，加大同其他軍兵種部隊協同訓練力度，推進戰訓深度耦合，提升聯合指揮、聯合行動、聯合保障能力。

他並稱，要統籌加強空降作戰力量建設，成體系形成作戰能力，聚焦實現建軍一百年奮鬥目標；要把政治工作威力充分發揮，嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風。中共軍委副主席何衛東陪同視察。

據公開資料，共軍空降兵軍隸屬於空軍，軍部駐地總部在湖北省孝感市，規模約四萬人。該軍曾參與韓戰和二○○八年汶川大地震空降救援等。

這是習近平短期第二次視察軍隊，此前在十月十七日，習赴火箭軍某戰略飛彈部隊視察，察看新換型的主戰飛彈。

共軍 戰爭 習近平

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