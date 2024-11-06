共軍新隱形戰機 殲35A下周亮相

中共空軍昨天在北京公布即將在珠海航展亮相的新型武器，其中隱形戰機「殲-35A」及防空飛彈「紅-19」（紅旗-19）備受矚目。隨著「殲-35A」正式公開，宣告共軍躋身全球第二個同時擁有兩款現役隱形戰機的軍隊。

兩年一度的珠海航展將於十二至十七日舉行。據央視軍事報導，共軍空軍裝備部上校牛文博昨天在記者會指出，此次航展將選派卅六型裝備參展，將首次展出中型隱形多用途戰鬥機殲-35A、紅-19地空飛彈武器系統、新型察打一體無人機等新型裝備。

大陸軍事專家李莉解讀，中共空軍將同時擁有殲-20和殲-35A，成為繼美軍裝備F-22和F-35後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的軍隊。香港南華早報援引退役共軍上校岳剛分析，新型隱形戰鬥機可以用作艦載機，將縮小與美國的差距，飛機投入使用「時間不等人」。

美國國家利益雜誌分析，殲-35A亮相，展示中國日益增強的第五代戰機能力，預計該型機將於航母「福建艦」服役，有效載荷一萬八千磅。美國智庫大西洋理事會九月曾指出，紅-19飛彈展現了超出常人認知的強大飛彈防禦能力。大陸觀察者網軍事評論稱，這款飛彈可為戰略兵器「遮風擋雨」，提高核打擊和核反擊能力的戰略可信度。

今年九月，央視「焠火」軍事紀錄片曾釋出航母遼寧艦「新型艦載機首飛」消息，當時外界就高度關注具體型號，十月底大陸航空工業集團發布紀念原型機「 FC-31」首飛十二年的影片。如今官方正式公布殲-35A的照片，讓外界推敲已久的型號命名得以靴子落地。

英文官媒中國日報指出，殲-35系列有多種型號共同的根源即中國航空工業集團公司瀋陽飛機設計研究所（航空工業瀋陽所）設計的原型機「FC-31」，二○一二年十月首次亮相。此外，二○一六年底，殲-20重型隱形戰鬥機已開始服役，目前已部署龐大的該型機隊。

另外，俄羅斯隱形戰機「蘇-57」也首次參加珠海航展，該戰機經停山西太原時，其機身設計細節受到軍事迷的熱議，已於四日抵達珠海。