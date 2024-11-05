印尼、義大利總統本周訪陸 將與習近平會談

大陸本周外事日程密集，義大利總統馬塔雷拉、印尼總統普拉伯沃將分別於7、8日起對陸進行國是訪問，期間兩人將與大陸國家主席習近平會談。另外，緬甸軍政府領導人敏昂萊也已於5日抵達昆明，將出席湄公河合作會議，這是他2021年發動政變以來首次訪問大陸。

大陸外交部發言人華春瑩5日宣布兩則外事訊息，馬塔雷拉、普拉伯沃將分別於7日至12日、8日至10日對大陸進行國是訪問。

據發布，兩國元首將分別與習近平舉行會談，並與大陸國務院總理李強、人大委員長趙樂際會見、會面。

普拉伯沃今年2月在印尼總統大選勝出後，3月底即選擇大陸為「準總統」身分出訪海外首站，並在會見習近平時說，願延續對華友好政策。據印尼媒體先前報導，上月20日就職的普拉伯沃將出訪中、美等五國，中國大陸同樣是第一站。

大陸外交部發言人毛寧說，中方願和印尼一道以此訪為契機，夯實高水準政治互信，深化全方位戰略合作，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階。

義大利方面，該國總理梅洛尼曾於7月底訪中並和習近平會談，這是義大利領導人自去年退出「一帶一路」後首次，當時，習近平強調雙方仍要秉持「絲路精神」，梅洛尼則尋求重啟兩國經貿合作。不過，今年9月大陸商務部長王文濤訪歐，就電動車關稅進行遊說時，義大利外長塔加尼雖在兩人見面後表示願意合作，但義方仍支持歐盟加稅。

在此背景下，毛寧說，中方願和義方一道，以兩國領導人共識為指引，進一步深化政治互信，拓展務實合作與人文交流，促進文明互鑑，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

另，對於敏昂萊5日抵達雲南昆明，將出席6至7日舉辦的大湄公河次區域合作會議，與大陸官員見面，毛寧稱，中方依照慣例邀請緬甸領導人出席會議，會及時發布訊息。