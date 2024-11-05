菲律賓軍方展開「奪島」演練 恐將引起陸方不滿

菲律賓軍方4日開始為期兩周的軍事演習，其中包括在有爭議的南海區域進行奪取島嶼的作戰演練，預計該舉會引起中方的不滿。

綜合美聯社、美國之音、菲律賓通訊社（PNA）和《每日詢問者報》等媒體報導，菲國此次演習動員超過3,000名海陸空三軍人員參加。菲軍方表示，此次演習不針對任何國家。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，此次演習區域覆蓋菲律賓「西區司令部」和「北呂宋區司令部」，面向南海和台灣地區，預計持續到15日，內容將包括使用火炮和突擊步槍的實彈演習以及海灘登陸演習，今年演習還加入了「信息作戰演習」。

布勞納稱，此次演習將側重於加強外部防禦能力，維護國家利益，「以應對任何可能挑戰我們主權的外部威脅」。 他說，「我們必須與我們的國際盟友建立更牢固的夥伴關係。所以，即使這是一次單方面的演習，我們仍然會讓我們的盟友、夥伴以及菲律賓的其他政府機構參與進來。」

菲律賓陸軍上校洛吉科（Michael Logico）透露，菲律賓軍隊將在南海模擬控制一座島嶼的過程，以及實施兩棲反登陸和空防演練。雖然並未透露是哪個島嶼，但菲媒ABS-CBN則稱，洛吉科所指的島嶼位於菲律賓巴拉望島以西地區。

美聯社報導，明年美國和菲律賓部隊計劃進行名為「肩並肩」（Balikatan）的年度最大規模聯合軍事演習，預計此次演習也將包含在南中國海爭議區域內的演練。

針對南海問題，大陸外交部發言人毛寧不久前指出，中國在南海的領土主權和海洋權益是在長期的歷史過程中形成的，有著充分的歷史和法理依據。中國同南海當事國完全有能力、有智慧通過對話協商妥處分歧，共同管控好海上局勢。美國等個別域外國家在南海升級武力部署和軍事活動，挑動對抗、製造緊張，是南海最大的不穩定源。