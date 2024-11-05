華爾街日報：北京不會出大招刺激經濟 至少今年不會

美國大選今日登場，有投資者認為，中方可能推出大規模經濟刺激方案以應對美大選結果。但華爾街日報引述引述參與政策討論的人士指出，前述想法是一廂情願的，中國政府不會出「大招」，至少今年不會。

報導指出，參與政策討論的人士表示，雖然美國未來四年對華政策可能會影響中國的經濟軌跡，但中國政府今年剩餘時間刺激方案的關鍵內容已經確定，該方案只待在此次人大常委會會議上獲得正式批准。但中國政府正討論美國大選可能將如何影響中國的市場情緒。

前述人士們指出，中國政府計劃在此次人大常委會會議結束後發出信號，表明將推出更多支持經濟增長的措施，並且可以根據對中國經濟風險的評估來擴大一系列漸進措施的規模。

報導引述接近領導層想法人士稱，如果美國共和黨總統候選人川普贏得選舉並履行其加徵關稅的承諾，中國政府可能會通過增加在高端製造業，以及中國領導層認為對本國競爭力至關重要的其他項目上的支出，來提振政府所說的國內「有效需求」。

如果賀錦麗當選，且她的政策與拜登對華強硬但更有針對性和可預測性的方式類似，那麼在中國領導人看來，這可能是兩害當中較輕的一害。

參與政策討論的人士表示，造成資訊混亂的一個原因是，高級官員擔心說出一些可能暴露大陸國家主席習近平經濟議程中弱點的話。

人民日報5日也刊出清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜的文章稱，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢。文章指出，當前有一些錯讀誤讀的聲音，有的甚至已脫離經濟運行本身。必須第一時間展開辨析、批駁和鬥爭，絕不能讓錯誤言論損害中國經濟回升向好的態勢。

自9月24日大陸官方推出一攬子政策救市以來，市場關注後續是否會再出大招來提振市場信心，特別是財政政策上的刺激政策。目前較為清晰的訊號是，財政刺激的規模或具體時間表需待人大常委會4日至8日會議後，才可能比較明朗。