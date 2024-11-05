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陸山東艦編隊年內三進西太平洋 美航母華盛頓號也現蹤

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日方消息指出，中共海軍山東艦航艦戰鬥群4日出現在宮古島以南720公里海域，即呂宋島以東海域的菲律賓海。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部）
日方消息指出，中共海軍山東艦航艦戰鬥群4日出現在宮古島以南720公里海域，即呂宋島以東海域的菲律賓海。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部）

日方消息指出，中共海軍山東艦航艦戰鬥群4日出現在宮古島以南720公里海域，即呂宋島以東海域的菲律賓海，並進行艦載戰鬥機和艦載直升機的起降訓練。陸媒報導，這是山東艦年內第三次進入西太平洋，同時西太平洋正有艘「華盛頓」號航艦（CVN-73）已經抵達西太，在關島附近海域活動。

日本防衛省統合幕僚監部消息指出，目前日本海自暫時發現的隨行艦隻包括055型導彈驅逐艦延安艦和052D型導彈驅逐艦湛江艦，日本海上自衛隊出動駐地在橫須賀的第11護衛隊群「夕霧」號導彈驅逐艦（ゆうぎり DD153）伴隨監視。

觀察者網報導稱，今年是中國海軍航艦編隊活動大年。這也是山東艦繼今年7、8月後第三次出西太進行遠洋訓練。此前大陸國慶期間，遼寧艦、山東艦編隊首次在南海某海域開展雙航艦編隊演練，錘鍊提升航艦編隊體系作戰能力。

值得注意的是，美軍航艦「華盛頓」號10月29號就已抵達關島，但隨後一直在關島附近海域活動，沒有參加美日聯合演習。這是「華盛頓」號航艦第二次在日本橫須賀基地進行「前進部署」。

大陸國防部先前多次表態，航艦編隊跨區機動訓練，是根據年度計劃作出的正常安排，今後還將根據訓練需要繼續組織類似行動。

大陸海軍10月31日在官方微博發文稱，遼寧艦和山東艦戰鬥群已完成雙航艦編隊，並於訓練期間，成功「轉戰」黃海、東海和南中國海等各海域。不過，美國之音訪問多位軍事專家報導稱，解放軍戰力仍難與美抗衡，該舉一方面對內宣傳意味濃，同時也向美國及其他國家進行軍事展示。

山東艦 日本 華盛頓

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