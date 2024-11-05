首批海馬斯多管火箭剛抵台 共軍預告將首度展示紅旗-19

我軍方消息人士日前證實，陸軍對美採購「遠程精準火力打擊系統」海馬斯（HIMARS）多管火箭，首批已抵達台灣，由陸軍10軍團58砲指部實施接、換裝訓練。解放軍空軍5日上午即宣布，將在下周二登場的珠海航展中，首次展出紅旗-19（紅-19）地空導彈武器系統（反導飛彈）。

解放軍空軍裝備部上校牛文博5日上午在北京舉行記者會，說明中共空軍成立75周年及參加第15屆中國航展（珠海航展）有關訊息。

牛文博說，「航展期間，共軍中型隱身多用途戰鬥機殲-35A將有機會與大家見面。」他同時表示，珠海航展期間，中共空軍還將首次展出紅-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新裝備。

針對共軍前述即將正式亮相的新型裝備，美國《國家利益》雙月刊網站分析稱，作為一款艦載戰鬥機，殲-35A正式亮相展示了「中國日益增強的第五代戰機能力」。

美國智庫「大西洋理事會」則發布報告稱，紅-19展現了中國「超出常人認知的強大導彈防禦能力」。

大陸網路媒體《觀察者網》軍事評論員王世純表示，紅旗-19是中國自主研製的新一代地空導彈武器系統、主要用於對彈道飛彈類目標實施區域攔裁，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點，是中國防空反導作戰的骨幹裝備。

王世純稱，和外軍同類產品相比，紅旗-19具備「突防對抗能力強」的優點。具體到性能上，紅旗-19不僅可以攔截傳統彈道飛彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超導彈的能力，攔截速域廣，攔截範圍大，戰略威懾置信度高。

王世純表示，由於中國的高超音速武器技術同樣發達，紅旗-19在系統設計之初就考慮過要針對高超音速目標，自入列以來，紅旗-19參與過多次針對中國高超音速導彈兵器和中遠程彈道飛彈兵器的攔截測試並實現成功攔截，這是外軍同類產品無法做到的。

他指出，和其他防空兵器相比，紅旗-19具備一定的戰略意義，不僅可以「拱衛京畿」，部署在大城市附近維護人民群眾的生命財產安全，還可以部署在共軍戰略陣地附近為戰略兵器「遮風擋雨」，提高核打擊和核反擊能力的戰略置信度。

王世純說，隨著當代彈道飛彈技術不斷擴散，紅旗-19的出現，可以增強中國大陸防禦體系的整體實力，提高國家的戰略威懾力，是維護國家安全利益的重要空天之盾。

我國軍對美採購的海馬斯（HIMARS）多管火箭，一個發射箱可攜帶6枚火箭彈或1枚MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，前者攜帶有導引或無導引的彈頭射程可達42公里，戰術飛彈飛行高度可達到50公里，射程則可達到300公里，可實施跨海峽打擊。

有分析稱，海馬斯能輕鬆攻擊大陸一、二線機場和港口。對此，大陸網上軍事頻道稱，在台灣取得海馬斯後不久，解放軍就宣布紅旗-19將正式亮相，「完美展示了中國在防空領域取得的重大進展，尤其是在應對戰術彈道導彈方面」。

中共空軍新聞發言人謝鵬5日上午在前述同一場記者會上則表示，中國空軍始終按計劃穩步推進各類新型裝備的研製和列裝，在適當的時機和場合，一定會有符合大家期望的更「牛」的重器、利器陸續公開露面。