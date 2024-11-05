殲35A將亮相中國航展 中國已裝配兩款隱身戰機

深圳珠海航展將開幕，外界推測殲35A可能在航展中現身，中共人民空軍證實，殲35A將亮相中國航展。這也代表中國成為全球第二個裝備兩款隱身戰機的國家。

央視軍事報導，人民空軍5日召開記者會介紹慶祝空軍成立75周年以及參加第十五屆中國航展有關訊息。

空軍裝備部牛文博上校表示，第十五屆中國航展期間，中型隱身多用途戰鬥機殲35A也將有機會與大家見面。

大陸軍事專家李莉表示，這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機：殲20和殲35A。這是繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。

而殲35A亮相已有端倪，解放軍新聞傳播中心官方公眾號「中國軍號」在4日發布了一則配圖消息稱：「新飛機出官圖了？！它到底是不是網友期待的殲35？先別急，我們3+5天後珠海見。」

而搭配該消息的配圖是一架戰鬥機垂尾，上面寫著數字「75」。環球時報4日引述軍事專家張學峰分析稱，從垂尾的形狀來看，這大概率是一架隱身戰鬥機。

在2014年的珠海航展上，中國公開展示了FC31隱形戰鬥機的原型機並進行了飛行表演，這也是中國研製的第二種隱形戰鬥機。西方媒體的猜測，解放軍近年也在FC31的基礎上研製自用型號，即所謂的殲35。

珠海航展即將於12日開幕，梳理陸媒近期釋出多種機型訊息，除了殲35A外，被稱為「空中三劍客」的殲20、殲10C和殲16可能聚首；俄羅斯蘇57隱形戰鬥機；代號「戰神」、中國自主研發的轟6K；無人機無偵7和無偵10等都將在航展中現身。