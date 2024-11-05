上海學者傳遭「邊控」 疑與2年前投書星國媒體有關

上海財經大學法學院副教授梁興國日前在上海虹橋機場準備去香港時，才發現自己已遭限制出境，原因可能與兩年前他在新加坡聯合早報一篇投書有關。這種俗稱「邊控」的出境限制措施，被認為正在成為北京當局控制言論的新手段。

自由亞洲電台引述時事評論員蔡慎坤近日在X平台上發文稱，梁興國2日準備赴香港時被限制出境，同行的妻子也一併被「邊控」。原因在於他2022年投稿在新加坡聯合早報一篇題為《任期制：共和國重要的制度基礎》有問題。

「邊控」，即邊境控制。中國和其它很多國家一樣，在邊防系統設有黑名單制度，禁止可疑人士進入或離開中國。但關於這個系統運作的細節，以及什麼行為會使人上黑名單，外界卻知之甚少。自由亞洲電台稱，邊控名單廣，且不公開，很多人是到了機場才知道自己已經被邊控。

梁興國這篇文章並未提及習近平或中共政權，但文章寫道：「領導人幹完一任接著第二任、第三任。國家名義上雖然還是共和國，實質卻已變質為獨裁社會。」

蔡慎坤稱，該文發表後，校方曾找梁興國進行三次談話，確認該文是孤立發生還是有人授意，調查後發現梁興國只是普通法學者，便以批評告終。隨後梁興國向聯合早報提交撤稿信，外加保證書，表明不再向境外媒體投稿，此後便未再公開發表文章。

梁興國本人隨後在微信發表聲明中寫道：「他們拒絕給我們任何書面材料以證明我們被禁止出境。我們抗爭了，但在強大的權力面前，我們二位講理講法的老師一點辦法都沒有。」

自由亞洲電台盤點，近年被曝遭到邊控的還有：章怡和、法學教授賀衛方、獨立記者高瑜、憲政學者張千帆、北京徐曉冬、律師陳秋實、清華大學法學教授許章潤和郭於華、歷史教師袁騰飛等。

遭遇過邊控的人權律師陳建剛認為，中共認為知識份子、學者與律師等人群具有相對強表達能力，一旦出境可能對國家有傷害或威脅。很多時候邊控手段有效，因為絕大部分人有家庭，因此99.9%會選擇屈服，「很多的律師已經選擇遠離敏感案件，不敢再發聲，網絡上銷聲匿跡，選擇了蟄居的狀態，這也是人之常情。」

自由亞洲電台此前也有報導稱，中共加強對機場出入境口岸管控，重點限制維權律師、法律和歷史學者、異議人士以及NGO組織四類人士出境。但實際上近幾年遭到北京當局邊控的人可能更多、更廣，而且許多人遭到邊控的原因不明。