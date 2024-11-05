共軍第二款隱形戰機「殲-35A」 下周珠海航展亮相

解放軍空軍裝備部上校牛文博5日上午在北京一場記者會上表示，下周二（12日）將在廣東珠海登場的第十五屆中國航展期間，共軍中型隱形多用途戰鬥機「殲-35A」將有機會與大家見面。

2023年以來，關於殲35戰機的各種傳聞和圖片，就不斷在大陸網上出現。但下周舉行的珠海航展將是殲-35A戰機首次在公開場合、以正式方式亮相，被視為是中共空軍實力的又一次重要展示。

共軍空軍官方微博《人民空軍》5日上午也公布一張殲-35A正在滑行 中的「高清大圖」。

央視軍事頻道報導，大陸軍事專家李莉表示，解放軍這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機——殲-20和殲-35A。

李莉稱，這將使中國成為繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家。綜合各方消息來源，殲-35應是一個系列，未來還可能作為航艦艦載機，大幅提升中國海空作戰整體實力。

網上軍事頻道指出，殲-35戰機可能分為空軍型、海軍艦載型和出口型。其中，海軍艦載型發展速度最快。為配合大陸第三艘航空母艦福建艦的同步發展，殲-35戰機的海軍型已開始小批量生產，預計年產量10至12架左右。至於空軍型、出口型，仍然在逐步發展的過程中。