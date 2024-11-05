吳豊山掌海基會 盼兩岸「迎向花明」

海基會昨下午舉行董監事聯席會議，推選前監察委員吳豊山出任海基會董事長。吳豊山承諾以「存好心、說真話、做實事」的態度承擔責任，並以兩岸和平共榮為盼望，也喊話大陸海協會同步堆疊善意，進而兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。

海基會前董事長鄭文燦因涉貪請辭，董座職務由副董事長許勝雄代理近四個月後，昨完成新任董事長補選。

吳豊山透露，賴清德總統要他到海基會服務時，他曾經猶豫，甚至要求總統將他當作「備胎」，但最後答應承擔，因為警覺到「作為國民，在國家徵召時，我沒有權利扮演逃兵」。

吳豊山提到，海基會剛成立時，他曾任董事，「記得那時候辜振甫董事長召開會議，我都不敢請假，也因為這個因緣，其後廿、卅年，我花很多心力關注兩岸事務，而且公開發表」；「過了這麼久，我必須回來參加董事會，這是完全沒有想到的事情」。

針對兩岸關係，吳豊山指出，「兩岸分立分治已七十五年」，我國已換過八位總統，歷任總統兩岸政策容有差異，但防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場，始終如一。他並稱，兩岸最高領導人都充分認定「和平發展、追求共榮」才是兩岸人民福祉的最大保障。

海基會昨也補選中華電信公司董事長簡志誠為新任董事。

另外，大陸海協會長張志軍昨上午出席「桂台經貿文化合作論壇」致詞稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，煽動兩岸對立對抗，阻撓兩岸交流合作，造成台海持續緊張動盪，大陸絕不姑息，堅決反制。