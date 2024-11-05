化解地方債 提上人大首日議程

大陸十四屆全國人大常委會第十二次會議昨起在北京舉行，根據官方發布，會議首日議程包含審議「增加地方政府債務限額置換存量隱性債務」議案，顯示大陸推進「化解地方債務」的政策已提上人大議程。

大陸財政部長藍佛安昨對化解地方債議案作了說明。大陸全國人大財政經濟委員會副主委許宏才作了關於該議案的審查結果報告。

這次會議由全國人大常委會委員長趙樂際主持，預計八日閉幕。外界預期會議結束後，官方將明確財政刺激政策的具體措施和規模。

香港南華早報引述渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，此次人大常委會會議主要聚焦化解風險，額外提振消費的措施可能要等到明年。預計會後大陸官方將為地方政府債務置換和銀行資本重組提供更多資金，但這些措施將著眼於長期，而不是即時效果。

人大常委會舉行會議期間，美國大選可能會有結果。丁爽表示，如果共和黨候選人川普當選，可能會對中國加徵關稅。鑒於外部的不確定性加劇，中國可能會採取更大規模的措施來應對，規模可能達到中國GDP的百分之一至二。如果是賀錦麗當選，美國可能會維持現在的對中政策，中國對額外措施的需求較少。