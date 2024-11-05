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王毅會日安保局長 協調「習石會」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共中央外辦主任兼外長王毅昨在北京日本國家安全保障局長秋葉剛男舉行高級別政治對話，協調大陸國家主席習近平與日本首相石破茂的雙邊會談。王毅並要求日本恪守在台灣問題上作出的政治承諾。秋葉剛男稱，雙方確認在推進擴大共同利益的戰略互惠關係上具有共識。

日本共同社報導，秋葉剛男昨在北京與王毅舉行會談，協調在本月南美洲召開的國際會議期間舉行日中首腦會談（習石會）。此外，圍繞中國因東京電力福島第一核電站處理水排海而暫停進口日本水產品一事，兩國政府九月宣布已就中國恢復進口的方針達成共識，日方要求中方為恢復進口採取措施。

報導指出，包括廣東省深圳市日籍男童遇襲身亡案、中國接連以間諜嫌疑拘留日本人等，兩國間存在大量課題，也成為會談議題。

日經中文網報導，秋葉剛男與王毅還討論北韓向俄羅斯派兵問題。

亞太經合會議（APEC）和廿大工業國集團（G20）峰會將分別在秘魯和巴西召開，首次「習石會」有望在秘魯舉行。

大陸外交部昨發布，王毅與秋葉剛男舉行新一輪高級別政治對話。王毅表示，中日關係處於改善發展關鍵階段，日方應樹立客觀理性對華認知，恪守在台灣問題上作出的政治承諾，切實維護中日關係的政治基礎。王毅並呼籲，各方共同抵制域外勢力在本地區煽動對立對抗。

雙方重申遵循中日四個政治文件確定的原則和共識，致力全面推進中日戰略互惠關係。雙方將保持高層交往和各領域對話交流，雙方並認為不應也不會「脫鉤」。就核廢水議題，同意加快推進雙邊政治共識的後續落實工作。

北京 日本 王毅

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