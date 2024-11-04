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馬英九邀陸生月底訪台 陸委會：將按流程審查

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
馬英九基金會4日宣布，將邀請大陸7所大學共40名師生訪問台灣九天八夜，已向陸委會、教育部等單位送件，希望政府儘速核准。陸委會副主委梁文傑強調，政府對所有的申請案件一視同仁，會按照一般流程審查。（記者陳宥菘／攝影）
馬英九基金會4日宣布，將邀請大陸7所大學共40名師生訪問台灣九天八夜，已向陸委會、教育部等單位送件，希望政府儘速核准。陸委會副主委梁文傑強調，政府對所有的申請案件一視同仁，會按照一般流程審查。（記者陳宥菘／攝影）

馬英九基金會今（4）日宣布，將邀請大陸7所大學共40名師生訪問台灣九天八夜，其中還包含奧運桌球金牌選手馬龍，並已向陸委會、教育部等單位送件，希望政府盡速核准。陸委會副主委梁文傑回應說，今日剛收到來函，強調政府對所有的申請案件一視同仁，會按照一般流程審查。

梁文傑4日下午出席海基會第十二屆董監事第五次聯席會議，他在會前受訪表示，陸委會剛收到馬英九基金會的來函，按照程序，教育部審核後才會到陸委會，「會照一般流程做審查」。至於審查上會否有壓力，梁文傑強調，「沒有什麼壓力，我們對所有的申請案件都是一視同仁。」

梁文傑表示，當前已經有很多（大陸）學校的老師、學生陸陸續續來台，「這個團除了邀請者不太一樣以外，其他沒有什麼特別差別」，審查程序與標準都是一樣的。

馬英九基金會陸生團計畫11月27日起訪問台灣，距離目前只剩下20多天，審查時間是否充裕？梁文傑認為時間不會不夠，但他提到，「重要的是我們常常審查過了以後，大陸那邊反而不放人，希望這一次沒有這樣的情況」。

陸委會4日也透過書面表示，馬英九文教基金會已於11月4日向教育部提出專案申請（併送陸委會會、內政部），陸委會將會同主管機關教育部依現階段中國大陸人士入境申請規定與程序共同處理。

馬英九基金會執行長蕭旭岑4日宣布，馬前總統已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣九天八夜，其中包含奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩。陸生團將與包括台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等台灣六所大學交流。

梁文傑 陸委會 馬英九

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