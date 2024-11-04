接海基會董座！吳豊山透露曾猶豫 喊話海協會堆疊善意

海基會前董事長鄭文燦因涉貪請辭後，董座職務由副董事長許勝雄代理近四個月後，海基會今（4）日下午召開董監事會議，推選前監察委員吳豊山接任海基會董事長。吳豊山在推選作業完成後致詞時表示，兩岸分立分治已經七十五年，海基會必定以「存好心、說真話、做實事」的態度承擔責任，並以兩岸和平共榮為盼望，他也喊話大陸海協會同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明。

吳豊山在致詞時也透露，賴清德總統要他到海基會服務時，他曾經猶豫，甚至於要求總統將他當作「備胎」。最後答應承擔，是因為警覺到「作為國民一份子，在國家徵召的時候，我沒有權利扮演逃兵」。

吳豊山在會上致詞表示，海基會剛成立的時候，自己曾經擔任董事，「記得那時候辜振甫董事長召開會議，我都不敢請假，也因為這個因緣，其後二、三十年，我花很多心力關注兩岸事務，而且公開發表」。他提到，有時候政府也找他去幫忙一些兩岸的事情，「但是過了這麼久之後，我必須回來參加董事會，這是完全沒有想到的事情」。

吳豊山指出，兩岸事務錯綜複雜，兩岸的政務更是軍國大政。「兩岸分立分治已經七十五年」，我國已經換過8位總統，歷任總統的兩岸政策容有差異，但防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場，始終如一。他並援引賴總統與習近平的談話表示，兩岸的最高領導人都充分認定，和平發展、追求共榮，才是兩岸人民福祉的最大保障。

吳豊山表示，海基會以協調處理兩岸人民交流事務，並保障兩岸人民福祉為設立宗旨。在保障兩岸人民福祉方面，必須以對話為起步。他承諾，海基會必定以「存好心、說真話、做實事」的態度承擔責任，並且以兩岸和平共榮為盼望。他並向大陸喊話，「本人也建議對口單位海協會，同一脈動、同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明」。

海基會代理董事長許勝雄則表示，「兩岸無小事」，既非常複雜也具敏感度，工作非常不容易，海基會在第一線全力執行政府委託的工作，並有效保障兩岸人民的互訪跟權益，積極運作在授權範圍內的事務。他表示，吳豊山董事長上後以後，「會有更積極的作為，期待董監事們繼續給他支持與協助。」