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兩黨標榜拒用中國製造 大陸浙江義烏指數難測美國大選

中央社／ 台北4日電
美國大選迫近，對於選情，往年號稱比民調更準的另類指標大陸「義烏指數」今年卻看不出端倪。美國大選投票日是明天11月5日（周二），但選舉結果不會馬上揭曉。圖為民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨總統候選人川普（右）。路透
美國大選迫近，對於選情，往年號稱比民調更準的另類指標大陸「義烏指數」今年卻看不出端倪。美國大選投票日是明天11月5日（周二），但選舉結果不會馬上揭曉。圖為民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨總統候選人川普（右）。路透

美國大選迫近，對於選情，往年號稱比民調更準的另類指標「義烏指數」今年卻看不出端倪。分析稱，這是因為本屆美國總統大選兩黨都表示競選過程中只銷售「美國製造」的產品，拒絕使用「中國製造」，導致義烏訂單越來越少。

香港經濟日報今天報導，現任總統拜登7月宣布退出總統競選後，賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨候選人，但是有關她的周邊商品在市場上並不多見。

相對之下，義烏市場上與共和黨候選人川普相關的商品則異常豐富，旗幟、帽子、T恤等種類齊全，為支持者提供了豐富的選擇。在亞馬遜等平台上，川普的周邊商品數量是賀錦麗的兩倍以上，顯示出川普在義烏市場乃至全球電商平台上受歡迎的程度。

不過，不同於前兩屆美國大選前夕各種義烏指數滿天飛，這次的周邊數據非常「慘澹」，義烏的商家對於美國大選訂單反應也相對「冷淡」，原因在於兩黨候選人競選議題都涉及中國製造，兩黨都表示競選過程中將只銷售「美國製造」的產品，拒絕使用「中國製造」。

拜登今年8月簽署「全美國國旗法案」（All-American Flag Act），要求聯邦政府只能採購在美國生產的國旗。

除了美國國旗訂單減少，其他競選商品的訂單也大不如前。義烏商貿城一家小店老闆發出質疑，「今年大選形勢是不是不太明朗啊？特朗普（川普）害我6月錯失了一筆大單，對方樣品訂金都付了，說要12萬個，結果沒有結果了」。

但報導引述陸媒指出，從消費行為來看，全球電商平台如亞馬遜、eBay和拼多多旗下的Temu銷售的美國選舉商品中，9成以上賣家仍位於中國，大量與美國總統大選相關的商品正在熱銷，這代表拒絕使用「中國製造」政策在短期內難以影響市場供需關係。

由於美國選舉年對各種競選周邊產品需求量大，以製

銷小商品聞名的浙江義烏透過訂單的「熱度」往往能嗅出哪位候選人更有可能在競選中獲得勝利。

義烏指數曾在2016年準確預測川普勝出，但2020年卻預測川普將連任而失準。

國旗 川普 美國大選

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