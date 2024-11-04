印度宣布自2處對峙點撤軍 北京稱進展順利

中國和印度就邊境問題達成解決方案後，大陸外交部發言人毛寧4日表示，目前兩國軍隊正落實雙方就邊境問題達成的解決方案，目前進展順利。

路透引述一名熟知內情的印度政府消息人士透露，中印兩國已從有爭議的喜馬拉雅邊界撤軍。大陸外交部發言人林劍10月30日曾表示，目前兩國一線部隊正有序推進落實工作。

針對印度宣布在東部兩個曾發生摩擦的地區與中國脫離接觸，巡邏也從11月2日開始恢復，毛寧周一僅表示，據瞭解，中印兩國軍隊正在落實雙方就邊境問題達成的解決方案，目前進展順利。

中國和印度在喜馬拉雅山脈的邊界劃分不明確。2020年6月，中印在兩國邊境西段的加勒萬河谷爆發流血衝突，至少四名中國士兵與20名印度士兵殞命。此後，雙方在邊境集結重兵，並進行了30多輪談判。

印度外長蘇傑生10月21日稱，印中兩國就邊境巡邏問題達成了協議，已恢復到2020年的位置，細節將在適當時候公佈。

林劍10月22日在記者會上證實，近段時間以來，中印兩國通過外交和軍事渠道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，目前雙方已達成解決方案。但目前中印雙方均未披露方案內容。

另一方面，中印邊境緊張持續消散。10月31日是印度傳統節日屠妖節（也稱光明節或排燈節），中國軍隊在拉達克喀喇崑崙山口附近、中印兩國有爭議的邊境地區，和印度士兵交換糖果，相互問候致意。

據印度新聞信託社報導，自邊界爭端開始以來，這種舉動已暫停了四年。