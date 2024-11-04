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帛琉總統才嘆「面臨陸方壓力」 陸外交部喊話我邦交國帛琉：識時務者為俊傑

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部4日喊話我邦交國帛琉：「識時務者為俊傑」，圖為世界台灣商會聯合總會第30屆年會今年9月27日在高雄舉行，賴清德總統（左二）與帛琉共和國總統惠恕仁（右二）一同與會。記者劉學聖／攝影
大陸外交部4日喊話我邦交國帛琉：「識時務者為俊傑」，圖為世界台灣商會聯合總會第30屆年會今年9月27日在高雄舉行，賴清德總統（左二）與帛琉共和國總統惠恕仁（右二）一同與會。記者劉學聖／攝影

帛琉共和國總統惠恕仁日前接受外媒專訪時稱，他的國家正面臨來自中國愈來愈大的壓力，被要求停止支持台灣。大陸外交部發言人毛寧4日下午在記者會回答相關提問時喊話帛琉：「識時務者為俊傑」。她表示，中方願在一個中國原則基礎上，開啟與帛琉關係的新篇章。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前接受彭博專訪，在被問及帛琉11月5日總統和國會選舉結果，是否會決定未來與台灣的關係時，惠恕仁回答說，中國「一直在大力爭取」。

惠恕仁指出，「顯然他們（北京）有所盤算，而這盤算就是台灣」。他說：「他們試圖讓所有人相信，帛琉和其他所有人正在做的事都是非法的。」他意指承認台灣一事。

在大陸外交部4下午例行記者會上，被問及帛琉與兩岸的關係時，毛寧表示，世界上已有183個國家在一個中國原則基礎上與中國建立了外交關係，「堅持一個中國原則的歷史大勢不可阻擋」。

毛寧說，現在只有帛琉等極少數國家與台灣維持邦交關係。「這種做法不僅違背自身國家和人民的利益，違背聯大第2758號決議，也構成了對中國國家主權的侵害，必須予以糾正。」

毛寧稱，中方敦促這些國家，履行國際法義務，早日站到歷史正確一邊，作出真正符合自身根本和長遠利益的正確決斷。

她並表示，「識時務者為俊傑。中方也歡迎這些國家的有識之士認清歷史大勢和時代潮流，尊重中國主權和領土完整，盡早選擇站到國際公道正義一邊。友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上，開啟同這些國家關係的新篇章」。

北京 外交部 帛琉 惠恕仁 毛寧

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