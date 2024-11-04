快訊

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

「國家徵召無權扮逃兵」 前監委吳豊山接任海基會董座

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

聽新聞
0:00 / 0:00

中共人大常委會今起開會 料將通過人民幣10兆元救市措施

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
4日登場的中共十四屆全國人大常委會第十二次會議備受市場關注，圖為9月13日上午，十四屆全國人大常委會第十一次會議在北京人民大會堂閉幕。（中新社）
4日登場的中共十四屆全國人大常委會第十二次會議備受市場關注，圖為9月13日上午，十四屆全國人大常委會第十一次會議在北京人民大會堂閉幕。（中新社）

中共十四屆全國人大常委會第十二次會議4日至8日一連五天在北京舉行，華爾街日報指出，預料會議最後一天（周五）將公布刺激經濟方案規模，市場普遍預期，規模可能達到約人民幣10兆元。

報導指出，全國人大常委會從往年的10月底召開，推遲至11月初接近美國總統大選結束之際，或意味有關政策規模將根據美國選舉結果而進行調整。不過，報導也指，早前大陸財政部未有明確披露市場最關注的增量財政政策的規模等問題，已引發市場失望，這次恐怕也會出現同樣情況。

野村預期，未來數年大陸財政刺激方案的規模最終可能達到每年GDP的2%至3%。另，預期大陸將提供人民幣1兆元用於充實銀行資本，這筆資金主要將用於核銷不良貸款。鑑於財政收入缺口巨大，且大陸財長承諾要實現財政目標，認為大陸有空間推出追加預算，其中大部分資金將轉移支付給地方政府。

野村認為，如果川普勝選，大陸財政刺激規模將比現在大碼10%至20%左右。高盛也預計，大陸政府將額外發行1兆至2兆元超長期特別國債，用於置換債務。但如果川普勝出，全國人大可能會批准更多財政資源。

人大常委會 全國人大 美國

延伸閱讀

川普告訴ABC華府特派自己「大幅領先」 估投票日可知結果

愛阿華州選情逆轉？第摩因紀事報民調：賀錦麗領先3百分點

美國總統大選誰勝出？ 義烏指數：川普小物多賀錦麗2倍

美國大選不再是老白男戰場 青年男女選票是關鍵

相關新聞

兩黨標榜拒用中國製造 大陸浙江義烏指數難測美國大選

美國大選迫近，對於選情，往年號稱比民調更準的另類指標「義烏指數」今年卻看不出端倪。分析稱，這是因為本屆美國總統大選兩黨都...

接海基會董座！吳豊山透露曾猶豫 喊話海協會堆疊善意

海基會前董事長鄭文燦因涉貪請辭後，董座職務由副董事長許勝雄代理近四個月後，海基會今（4）日下午召開董監事會議，推選前監察...

印度宣布自2處對峙點撤軍 北京稱進展順利

中國和印度就邊境問題達成解決方案後，大陸外交部發言人毛寧4日表示，目前兩國軍隊正落實雙方就邊境問題達成的解決方案，目前進...

影／吳豊山出任海基會董座

海基會下午舉行董監事聯席會議，進行董事長補選，前監察委員吳豐山獲在場董事一致同意出任海基會董座。

帛琉總統才嘆「面臨陸方壓力」 陸外交部喊話我邦交國帛琉：識時務者為俊傑

帛琉共和國總統惠恕仁日前接受外媒專訪時稱，他的國家正面臨來自中國愈來愈大的壓力，被要求停止支持台灣。大陸外交部發言人毛寧...

中共人大常委會今起開會 料將通過人民幣10兆元救市措施

中共十四屆全國人大常委會第十二次會議4日至8日一連五天在北京舉行，華爾街日報指出，預料會議最後一天（周五）將公布刺激經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。