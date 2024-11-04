中共人大常委會今起開會 料將通過人民幣10兆元救市措施

中共十四屆全國人大常委會第十二次會議4日至8日一連五天在北京舉行，華爾街日報指出，預料會議最後一天（周五）將公布刺激經濟方案規模，市場普遍預期，規模可能達到約人民幣10兆元。

報導指出，全國人大常委會從往年的10月底召開，推遲至11月初接近美國總統大選結束之際，或意味有關政策規模將根據美國選舉結果而進行調整。不過，報導也指，早前大陸財政部未有明確披露市場最關注的增量財政政策的規模等問題，已引發市場失望，這次恐怕也會出現同樣情況。

野村預期，未來數年大陸財政刺激方案的規模最終可能達到每年GDP的2%至3%。另，預期大陸將提供人民幣1兆元用於充實銀行資本，這筆資金主要將用於核銷不良貸款。鑑於財政收入缺口巨大，且大陸財長承諾要實現財政目標，認為大陸有空間推出追加預算，其中大部分資金將轉移支付給地方政府。

野村認為，如果川普勝選，大陸財政刺激規模將比現在大碼10%至20%左右。高盛也預計，大陸政府將額外發行1兆至2兆元超長期特別國債，用於置換債務。但如果川普勝出，全國人大可能會批准更多財政資源。