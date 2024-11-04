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大陸隱形戰機—殲35 傳本月珠海航展亮相

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「中國軍號」微博11月4日發圖，為中國大陸第二款隱形戰機殲35在中國航展登場預熱。（圖／取自微博）
「中國軍號」微博11月4日發圖，為中國大陸第二款隱形戰機殲35在中國航展登場預熱。（圖／取自微博）

大陸第二款隱形戰機—殲35傳本月將在珠海舉辦的中國航展亮相。

中共解放軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」4日發布一則圖文稱，「新飛機出官圖了！它到底是不是網友期待的殲35？先別急，我們3+5天後珠海見！」。圖片只見飛機垂尾標識75，並未看到飛機全貌。

觀察者網軍事評論員高卓則表示，此次中國空軍官方先「劇透」殲35空軍型飛機即將亮相珠海航展，並展示了飛機垂尾上慶祝中共解放軍空軍成立75周年的特殊標識。這標誌著中國空軍未來將形成兩款第五代戰機「重中搭配」的格局，也標誌著由殲20、殲16和殲10C組成的大陸國產新型戰術飛機「三劍客」陣容，即將再添新成員。

第十五屆中國航展（全稱「中國國際航空航天博覽會」）將於12日起，一連六天在廣東珠海舉行。

殲35由中航工業瀋陽飛機集團研發，2014年首次在珠海航展亮相。由於廠家編號為FC-31，外界一度盛傳編號為殲31（J-31）。

大陸網路流傳的今年珠海航展參展清單顯示，殲35已確定在解放軍空軍服役。受訪專家認為，中國空軍正加速戰鬥機梯隊的更新換代，美國的F-35戰機將在國際軍售市場迎來真正的對手。

大陸網路流傳的今年珠海航展參展清單顯示，殲35已確定在中共解放軍空軍服役。（微博照片）
大陸網路流傳的今年珠海航展參展清單顯示，殲35已確定在中共解放軍空軍服役。（微博照片）

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