美國NASA想借月壤樣本 陸學者：因這個原因，不借！
據環球時報報導，參與發現月壤可以製水的大陸科研人員、中科院寧波材料所研究員王軍強日前在一場科普活動上表示，有報導稱美國已請求中國出借月壤樣本，但是「由於眾所周知的原因」，美方的申請「並沒有獲得批准」。
美國國家航空暨太空總署（NASA）署長納爾遜近日稱，NASA一直在與中方討論關於出借嫦娥五號月球樣品的協議條款。他認為，中國將同意提供樣品。
報導稱，美方有意申請研究中國月壤的消息，最早始於2023年底的一封內部電子郵件，內文稱此次申請研究是「有必要的」，不僅是因為中國的月壤樣本具有「獨特價值」，也因為嫦娥五號月壤樣品已面向國際開放申請。
環球時報指出，諷刺的是，自2011年美國通過沃爾夫法案（Wolf Amendment）後，NASA就一直被禁止與中國合作。
沃爾夫條款是美國聯邦政府自《2011財年國防與全財年延續撥款法案》後，歷年均載入其相關撥款法案中的一項條款。該條款內容要求NASA和白宮科學和技術政策辦公室（OSTP），未經授權不得使用法案撥付的資金與中國進行技術交流，也不能使用該資金與中國政府聯合開展任何科學活動等。
路透指出，正是該條款構成了對中美航天合作的一大阻礙。NASA稱，向中國申請月壤屬「例外情況」，該單位「已向國會證明了意圖」。
本月1日晚間，王軍強在一場科普活動中強調，月壤異常珍貴，對其申請研究需要經過一系列嚴格的審批流程。「不要覺得申請到月壤，月壤就歸自己了，研究結束要還回去的。」
王軍強說，一旦對月壤造成意外損害，研究人員和團隊就可能被拉入「黑名單」，「將來再也研究不了了」。
據他介紹，截至目前，已有110多家研究團隊累計獲批80多克月壤。在中科院寧波材料所獲批1克月壤後，團隊做了大量準備工作，比如使用高標準實驗室、安裝指紋鎖、購買專用手套箱、安裝24h、360°全方位監控紀錄設備等。
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