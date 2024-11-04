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珠海航展下周登場 轟-6K、殲-10C、殲-16D陸續抵達
第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於11月12至17日舉行，共軍多款軍機近日已陸續飛抵珠海包括運-20、轟-6K、殲-10C、殲-16、殲-16D、無偵-7，以及首次來中國的俄羅斯最新隱型戰機Su-57。
據央視軍事報導，3日到達珠海的分別有運-20、轟-6K、殲-10C、殲-16、殲-16D、教-10、無偵-7及無偵-10等，當中，轟-6K翼下掛載兩枚鷹擊-21空射高超音速反艦導彈。據了解，轟-6K會在珠海航展中作靜態展示。
另一架較受關注的，是新裝備的殲-16D電子戰戰機，報導指，殲-16D屆時會進行飛行表演。
無偵-7及無偵-10則為解放軍的高空無人偵察機，無偵-7可進行邊境偵察和領海巡邏等任務，無偵-10則有著突出的偵察和電子戰能力。
此外，俄羅斯也派出的最新型隱形戰機Su-57，於3日首次飛抵中國，顯示俄羅斯對珠海航展的支持。
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