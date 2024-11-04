張志軍：民進黨煽動對立、阻撓兩岸交流 大陸絕不姑息

國民黨副主席夏立言3日上午出席「第二十屆桂台經貿文化合作論壇」開幕式，他在致詞時表示，歷史經驗顯示，只要堅持九二共識，反對台獨立場，台海就能夠維持和平穩定，反之，若是背離這個立場，台海就會陷入動盪不安；大陸海協會長張志軍則表示，民進黨當局煽動兩岸對立對抗，阻撓兩岸交流合作，對此絕不姑息，堅決反制。

夏立言表示，基於歷史傳承的使命，對國際社會的義務，對兩岸同胞的責任以及對台灣人民的承諾，從1993年辜汪會談以來，國民黨一向堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，維護兩岸和平穩定、促進兩岸交流。

夏立言指出，可以清楚看到過去30多年，台灣經歷多次政黨輪替，歷史經驗顯示，只要堅持九二共識，反對台獨的立場，台海就能夠維持和平穩定，反之，若是背離這個立場，台海就會陷入動盪不安。

夏立言續指，相信兩岸關係可謂是台灣走向全球化的基石，「深耕大陸」和「走向全球」本來就是相輔相成，兩岸經貿交流應該要持續推進和深化，要珍惜過去兩岸共同意識，更要重視九二共識所取得的重大成就，捍衛人民發展的承諾，兩岸一起走向世界，共同邁向未來。

大陸海協會長張志軍表示，隨著大陸一攬子增量政策不斷釋放，大陸經濟發展的前景必將為兩岸經濟合作發展注入新的活力，助力台商台企融入大陸，廣西高度重視對台工作，將持續優化涉台營商環境。

張志軍並稱，當前民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，煽動兩岸對立對抗，阻撓兩岸交流合作，造成台海持續緊張動盪，我們對此絕不姑息，堅決反制。

台灣商業總會（商總）理事長許舒博表示，在農業生成加工方面，廣西的原物料比台灣便宜、品質好，建議相關廠商到這裡，面向整個東協市場發展，也可以在塑化和旅遊方面合作交流。商業總會希望將來能透過廣西來推展對東盟的貿易，將來會讓底下產業工會跟廣西各項產業精密對接。

廣西壯族自治區黨委副書記、自治區主席藍天立介紹，桂台經貿合作論壇已經舉辦20屆，在兩岸各界共同努力下，密切高層往來，深化經貿合作，成為推動兩岸關係融合發展重要平台。目前登記涉台經營主體超過3,800家，形成電子、汽配和旅遊等六大產業，累積投資超過300億美元。

「第二十屆桂台經貿文化合作論壇」11月3日至6日於廣西南寧舉行，本屆主題為「推進交流合作 深化融合發展」，由大陸國務院台灣事務辦公室和廣西壯族自治區人民政府共同舉辦。國民黨副主席夏立言率團前往大陸訪問，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉等。