幕後／6枚奧運桌球金牌馬龍要來台灣了

兩岸陸生青年交流出現「最大亮點」，繼馬英九基金會成功邀請奧運桌球金牌得主退役「球后」丁寧，今年擁有6枚奧運桌球金牌的現役「6金王」馬龍也將來台與台灣青年學生交流。

馬龍能來台有三個原因，首先，是「丁寧效應」，去年丁寧來台埋下兩岸青年交流的「善意種仔」。其次，馬英九鍥而不舍希望大陸方能讓得來不易的善意種子能「開花結果」。第三，賴政府陸委會、教育部都持正面態度，是馬龍能來台原因。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，7月拜會陸委會主委邱垂正與教育部次長葉丙成，提及馬英九基金會將規劃再次邀請陸生訪台，均獲得正面肯定。

知情人士表示，丁寧去年來台，在大陸方面有引起很好迴響；因此，儘管兩岸關係緊張，陸方認為，兩岸民間、青年交流不能斷。

馬英九也持相同態度，兩案陸生青年多交流，更加了解彼此，對兩岸關係百利無一害。馬希望今年交流能「有亮點」，獲得大陸善意回應，

這次除了馬龍，還有一位就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩，她也期望能與台灣同學切磋互動。換言之，今年有兩人是「奧運金牌級」別的卡司。

蕭旭岑表示，在兩岸關係空前緊張，格外需要民間交流的時刻，大陸這幾所著名大學的同學來訪，實地與台灣的大學同學互動，傾聽台灣民眾心聲，了解台灣真實情況，有助於紓緩兩岸氣氛，傳達更多和平訊息，也符合賴清德總統上任後一直強調「希望兩岸健康有序交流」的理念。