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神舟十八號成功返回地球 3名太空人在軌駐留192天

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸神舟十八號載人飛船返回艙4日1時24分在內蒙古東風著陸場成功著陸。（新華社）
大陸神舟十八號載人飛船返回艙4日1時24分在內蒙古東風著陸場成功著陸。（新華社）

中國大陸神舟十八號載人飛船返回艙11月4日1時24分，在內蒙古阿拉善盟額濟納旗的「東風著陸場」成功著陸，三名太空人葉光富、李聰、李廣蘇順利完成此次太空任務。三名「80後」太空人在軌駐留192天，創下中國航天任務的新紀錄，葉光富更是中國首位累計飛行時長超過一年的太空人。

據新華社報導，神舟十八號載人飛船於2024年4月25日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。

三名太空人在軌駐留192天，期間進行了2次出艙活動，首次出艙時長約8.5小時，刷新中國太空人單次出艙活動時間紀錄。三人完成空間站空間碎片防護裝置安裝和多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，為空間站長期穩定在軌運行進一步積累了寶貴的數據和經驗。

同時，三人還在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗。

大陸神舟十八號三名太空人之一的葉光富，是中國首位累計飛行時長超過一年的太空人。圖為葉光富4日凌晨安全順利出艙。（新華社）
大陸神舟十八號三名太空人之一的葉光富，是中國首位累計飛行時長超過一年的太空人。圖為葉光富4日凌晨安全順利出艙。（新華社）

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