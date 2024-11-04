聽新聞
0:00 / 0:00
神舟十八號成功返回地球 3名太空人在軌駐留192天
中國大陸神舟十八號載人飛船返回艙11月4日1時24分，在內蒙古阿拉善盟額濟納旗的「東風著陸場」成功著陸，三名太空人葉光富、李聰、李廣蘇順利完成此次太空任務。三名「80後」太空人在軌駐留192天，創下中國航天任務的新紀錄，葉光富更是中國首位累計飛行時長超過一年的太空人。
據新華社報導，神舟十八號載人飛船於2024年4月25日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。
三名太空人在軌駐留192天，期間進行了2次出艙活動，首次出艙時長約8.5小時，刷新中國太空人單次出艙活動時間紀錄。三人完成空間站空間碎片防護裝置安裝和多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，為空間站長期穩定在軌運行進一步積累了寶貴的數據和經驗。
同時，三人還在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言