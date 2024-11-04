神舟十八號成功返回地球 3名太空人在軌駐留192天

中國大陸神舟十八號載人飛船返回艙11月4日1時24分，在內蒙古阿拉善盟額濟納旗的「東風著陸場」成功著陸，三名太空人葉光富、李聰、李廣蘇順利完成此次太空任務。三名「80後」太空人在軌駐留192天，創下中國航天任務的新紀錄，葉光富更是中國首位累計飛行時長超過一年的太空人。

據新華社報導，神舟十八號載人飛船於2024年4月25日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。

三名太空人在軌駐留192天，期間進行了2次出艙活動，首次出艙時長約8.5小時，刷新中國太空人單次出艙活動時間紀錄。三人完成空間站空間碎片防護裝置安裝和多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，為空間站長期穩定在軌運行進一步積累了寶貴的數據和經驗。