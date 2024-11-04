職位懸缺4個月 海基會今推選吳豐山接董座

海基會前董事長鄭文燦因涉貪於七月七日請辭後，董座職務由副董事長許勝雄代理，經過近四個月後，海基會今日下午將召開第十二屆董監事第五次聯席會議，推選前監察委員吳豐山接任海基會董事長。

會議將先由許勝雄主持，在新任董事長推選作業完成後，吳豐山將發表談話。

陸委會上月十八日透過新聞稿表示，推薦吳豐山出任海基會董事長。陸委會指出，吳豐山曾任行政院政委、監察院監委等要職，相信借重其所長，將可帶領海基會團隊提供民眾更好的服務、有益於兩岸關係良性發展。

吳豐山當時表示，接任後將與董事會及全體工作人員，努力達成海基會設立目的。他並表示，兩岸對話、交流、和平共榮為同胞之共同心願，殷盼各界人士支持海基會之運營，也期盼對岸海協會同步堆疊善意，共同追求台海和平，增進兩岸人民福祉。

吳豐山過去在媒體專欄提到，他曾告訴賴清德總統，「我從廿年前就白紙黑字主張兩岸分立、和平非戰、共存共榮、互利互惠」。海基會秘書長羅文嘉曾對此評價指，吳豐山是擔任海基會董事長的絕佳人選，也是不二人選。

海基會組織章程規定，每三個月召開一次董監事會，原則下一次是在十二月初舉行，此次將以提前舉行董監事會的形式通過吳豐山人事案。