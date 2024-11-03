「好友港節市集」登場 在台港人帶來「正港美食」飄香

台港經濟文化合作策進會與陸委會2日至3日在華山文創園區合辦「2024好友港節市集」，現場有在台港人帶來「正港」的香港風味美食及文創小物，以及台港歌手的音樂演出。策進會副董事長王震緯2日出席開幕式表示，希望透過活動，讓國人看見香港新住民在台灣這塊土地上展現的努力成果。

根據策進會新聞稿，市集2日開幕，王震緯致詞表示，近年許多香港朋友移民來台，他們都很希望融入台灣這個大家庭，並對台灣貢獻一己之力。去年首次舉辦的好友港節市集，獲得民眾熱烈迴響，今年策進會及陸委會再次舉辦市集，希望讓國人看見香港新住民在台灣這塊土地上展現的努力成果，也讓每位來參與的民眾好吃、好買又好玩，一同度過最有「港」覺的愉快周末。

策進會秘書長盧長水指出，為增進台港交流及協助移居來台的香港朋友適應及融入台灣社會，陸委會及策進會今年已舉辦上百場講座及交流活動，年底前還有多項活動將推出，包括「香港文化在台灣」系列講座、「台港澳健行活動」、「關懷港澳人士居留定居座談會」及「港澳生畢業留台評點制」講座等，冀協助在台港人安身立命，進而安居樂業。

本次市集活動為加強對在台港人的支持，以及塑造台港共融和樂氛圍，將攤商數擴增至66家，其中，港式美食攤位46家、香港文創商品12家、台灣文創與永續商品8家。民眾耳熟能詳的道地港式美食如菠蘿油、燒賣、蘿蔔糕、魚蛋及絲襪奶茶等通通都有。