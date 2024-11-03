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「好友港節市集」登場 在台港人帶來「正港美食」飄香
台港經濟文化合作策進會與陸委會2日至3日在華山文創園區合辦「2024好友港節市集」，現場有在台港人帶來「正港」的香港風味美食及文創小物，以及台港歌手的音樂演出。策進會副董事長王震緯2日出席開幕式表示，希望透過活動，讓國人看見香港新住民在台灣這塊土地上展現的努力成果。
根據策進會新聞稿，市集2日開幕，王震緯致詞表示，近年許多香港朋友移民來台，他們都很希望融入台灣這個大家庭，並對台灣貢獻一己之力。去年首次舉辦的好友港節市集，獲得民眾熱烈迴響，今年策進會及陸委會再次舉辦市集，希望讓國人看見香港新住民在台灣這塊土地上展現的努力成果，也讓每位來參與的民眾好吃、好買又好玩，一同度過最有「港」覺的愉快周末。
策進會秘書長盧長水指出，為增進台港交流及協助移居來台的香港朋友適應及融入台灣社會，陸委會及策進會今年已舉辦上百場講座及交流活動，年底前還有多項活動將推出，包括「香港文化在台灣」系列講座、「台港澳健行活動」、「關懷港澳人士居留定居座談會」及「港澳生畢業留台評點制」講座等，冀協助在台港人安身立命，進而安居樂業。
本次市集活動為加強對在台港人的支持，以及塑造台港共融和樂氛圍，將攤商數擴增至66家，其中，港式美食攤位46家、香港文創商品12家、台灣文創與永續商品8家。民眾耳熟能詳的道地港式美食如菠蘿油、燒賣、蘿蔔糕、魚蛋及絲襪奶茶等通通都有。
活動也邀請台港歌手及表演團體包括香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等人同台演出。市集活動於3日晚間6時結束。
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