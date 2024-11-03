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共軍雙航母演練 官媒：對突破「島鏈」封鎖有重要意義

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
共軍海軍兩艘航母10月下旬在南海某海域首次展開雙航母編隊演練，央視旗下「玉淵譚天」刊文指出，這對大陸突破所謂「島鏈」封鎖有著重要意義。圖右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）
共軍海軍兩艘航母10月下旬在南海某海域首次展開雙航母編隊演練，央視旗下「玉淵譚天」刊文指出，這對大陸突破所謂「島鏈」封鎖有著重要意義。圖右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）

共軍遼寧艦山東艦編隊10月下旬在南海某海域首度展開「雙航母」編隊演練，央視旗下「玉淵譚天」刊文指出，這對大陸突破所謂「島鏈」封鎖有著重要意義，能有助於顯著提升打擊效果，並可執行海上阻隔、海上封鎖以及區域拒止等多種高強度任務，實現多樣化作戰效果，還能透過交替輪換配置，24小時不間斷作戰。

文章指出，雙航母作戰能力會呈現「1+1＞2」的效果，護航艦防空、反潛的範圍更大，預警機數量的增加也提高了態勢感知能力。同時還可以提高艦載機的生存率，讓航母編隊進行制空、制海作戰的能力大為增強。

具體作戰能力提升方面，大陸軍事專家蘭順正指出，透過雙航母編隊組成團體化作戰單元，可以將多種戰術力量統一集中至特定軍事行動中，進而達到集中力量、握緊拳頭的效果。在兵力和火力的配置上形成局部優勢，有助於顯著提升打擊效果。

蘭順正續指，其次，雙航母可以靈活運用「聲東擊西」和「攻其不備」的戰術，執行海上阻隔、海上封鎖以及區域拒止等多種高強度任務，實現多樣化作戰效果。此外，透過交替輪換配置，可在全天候24小時不間斷作戰，持續對目標進行打擊，為作戰的延續性和穩定性提供了堅實保障。

文章指出，「雙航母」才是航母作戰體系更高的層次，對大陸突破所謂「島鏈」封鎖有著重要意義。相比只有一艘航母，只能在封鎖中採取有限的防守攻勢，雙航母可以由一艘防守，另一艘靈活突進，協同作戰的同時分散敵方注意力，形成更具威懾力的打擊能力，也更容易突破封鎖。

除了遼寧艦和山東艦兩艘航母，文章指出，包含055型飛彈驅逐艦、052D型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦都曾在航空母艦編隊中出現。這些艦艇涵蓋防空反導、反艦制海、反潛、後勤保障等各個方面，「形成了較為完整的作戰體系」。

文章並稱，這些編隊內的艦艇艦齡低，作戰能力也很突出，例如055型飛彈驅逐艦在編隊中擔任「帶刀護衛」的角色，搭載的雷達偵察預警範圍很廣，防空飛彈數量很多，可提供強大的區域防空能力。901型綜合補給艦則能為航母編隊提供充足的彈藥、燃料和物資補給，支持航母編隊進行持續的遠洋作戰。

另外，官媒釋出的演練畫面顯示，空中有12架殲-15B型戰鬥機。玉淵譚天在微博上另外刊發短影片指出，這12架戰鬥機應該都是從遼寧艦起飛，因為山東艦上18架戰機都還停著，而遼寧艦甲板上只停著2架戰機，這說明雙航母一次最多可以出動32架戰機，「一次性升空艦載機的能力顯著增強」。另外，雙航母的距離最近僅3至5公里左右，顯示航母的訓練與運用已更加成熟。

文章並稱，隨著福建艦的海試，相信不久的將來，能看到三航母「同框」的畫面。

山東艦 遼寧艦 飛彈

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